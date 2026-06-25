“Chìa khóa” hội nhập cho thế hệ trẻ

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu học tập và sử dụng ngoại ngữ của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đang có những chuyển biến rõ nét. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu đạt điểm cao trong các kỳ thi, nhiều bạn trẻ đã xem ngoại ngữ là công cụ quan trọng để tiếp cận tri thức, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và từng bước khẳng định bản thân trong môi trường cạnh tranh toàn cầu.

Đầu tư học ngoại ngữ đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trung tâm tiếng Anh, không khí học tập sôi nổi có thể dễ dàng bắt gặp trong dịp hè cũng như suốt năm học. Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em tham gia các khóa học ngoại ngữ từ sớm với mong muốn trang bị nền tảng vững chắc cho tương lai.

Trong một lớp học của Trung tâm Tiếng Anh Apollo 720 Phú Thọ, học viên được tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng Anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Thay vì học theo phương pháp ghi nhớ truyền thống, học sinh được khuyến khích tương tác, phản biện và chủ động thể hiện quan điểm. Đây cũng là xu hướng giảng dạy đang được nhiều cơ sở đào tạo ngoại ngữ áp dụng nhằm giúp người học phát triển đồng thời năng lực ngôn ngữ và các kỹ năng mềm.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 5 tại phường Việt Trì chia sẻ: “Trước đây em khá ngại giao tiếp bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, sau một thời gian tham gia các hoạt động học tập theo nhóm, em cảm thấy tự tin hơn khi trình bày ý kiến và giao tiếp với người nước ngoài”.

Học sinh tham gia hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ Apolo 720 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Không chỉ chú trọng khả năng giao tiếp, nhiều trung tâm còn hướng tới việc hình thành môi trường học tập mang tính thực hành cao. Tại Trung tâm Tiếng Anh Havina Vĩnh Phúc, học viên thường xuyên được tham gia các hoạt động trải nghiệm, các buổi sinh hoạt theo chủ đề và các tình huống giao tiếp gần gũi với thực tế. Thông qua đó, việc học ngoại ngữ trở nên sinh động hơn, giúp học viên từng bước hình thành phản xạ ngôn ngữ tự nhiên.

Ông Phùng Quang Thái, Giám đốc Trung tâm tiếng Anh Havina Vĩnh Phúc cho biết: “Trong thời đại số, ngoại ngữ không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là chìa khóa giúp thế hệ trẻ tiếp cận tri thức toàn cầu. Điều quan trọng nhất là tạo được niềm yêu thích học tập, giúp học sinh chủ động sử dụng ngoại ngữ trong cuộc sống thay vì chỉ học để phục vụ các kỳ thi.”

Giáo viên Trung tâm Tiếng Anh Havina Vĩnh Phúc hướng dẫn học viên thực hành kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm bằng tiếng Anh.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, ngoại ngữ không còn là lợi thế mà dần trở thành yêu cầu thiết yếu đối với nguồn nhân lực chất lượng cao. Khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ giúp người trẻ tiếp cận kho tri thức khổng lồ của nhân loại, đồng thời mở rộng cơ hội học tập và làm việc tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp hiện nay khi tuyển dụng lao động đều đặt ra yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, đặc biệt đối với các vị trí liên quan đến công nghệ thông tin, thương mại điện tử, du lịch, logistics và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên chủ động đầu tư thời gian, công sức cho việc học ngoại ngữ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em học ngoại ngữ từ sớm nhằm trang bị hành trang hội nhập trong tương lai.

Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích học sinh tham gia các sân chơi, cuộc thi và hoạt động trải nghiệm bằng tiếng Anh. Cùng với đó, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trên địa bàn cũng không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy, xây dựng môi trường học tập hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học.

Trong xu thế hội nhập hiện nay, đầu tư cho ngoại ngữ chính là đầu tư cho tương lai. Mỗi giờ học, mỗi lần mạnh dạn giao tiếp bằng ngoại ngữ đều là những bước đi quan trọng giúp thế hệ trẻ Phú Thọ mở rộng cánh cửa tri thức, tự tin hội nhập và khẳng định bản thân trong môi trường quốc tế.

Thu Thủy