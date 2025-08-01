Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 8 năm 2025

Chương trình, văn bằng thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp là chính sách giáo dục hiệu lực từ tháng 8/2025.

Liên kết giáo dục trong các trường công lập ở Hà Nội

Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2025/NĐ-CP quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2025.

Nghị định gồm 6 chương 21 Điều, quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Theo Nghị định này, điều kiện thực hiện liên kết giáo dục được quy định như sau:

Phải có chương trình giáo dục tích hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Quy mô lớp học và cơ sở vật chất phải đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tích hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy chung của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội tham gia liên kết giáo dục.

Giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải có trình độ đại học phù hợp với chuyên môn giảng dạy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương;

Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp bằng ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tích hợp và không thấp hơn Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Cơ sở giáo dục của nước ngoài tham gia liên kết giáo dục phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động ít nhất 5 năm ở nước ngoài tính đến ngày cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội nộp hồ sơ xin phê duyệt liên kết giáo dục; không vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có tổ chức giảng dạy trực tiếp, có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.

Tổ chức giáo dục của nước ngoài cung cấp chương trình giáo dục tham gia liên kết giáo dục phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc phổ thông ít nhất là 5 năm tính đến ngày cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội nộp hồ sơ xin phê duyệt liên kết giáo dục.

Tổng thời gian phê duyệt liên kết giáo dục là 20 ngày làm việc. Thời hạn liên kết giáo dục không quá 5 năm, có thể được gia hạn.

Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tích hợp theo từng cấp học đủ điều kiện theo quy định thì được xác nhận hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục, cấp văn bằng theo quy định của pháp luật Việt Nam và văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục nước ngoài cấp.

Văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài cấp cho học sinh theo chương trình giáo dục tích hợp được công nhận sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ.

Nghị định quy định UBND thành phố Hà Nội phê duyệt liên kết giáo dục; trình tự phê duyệt liên kết giáo dục. Thời hạn của liên kết giáo dục không quá 5 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm.

Đóng bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên

Chính phủ ban hành Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

Dù không phải thuộc lĩnh vực giáo dục, nhưng Nghị định này có nội dung quy định liên quan đến học sinh, sinh viên, cụ thể như sau:

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế:

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, học sinh, sinh viên hoặc cha, mẹ, người giám hộ của học sinh, sinh viên có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương thì do ngân sách trung ương hỗ trợ.

Học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác thì ngân sách địa phương, bao gồm cả phần ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có) nơi cơ sở giáo dục đó đặt trụ sở hỗ trợ, không phân biệt nơi thường trú của học sinh, sinh viên.

Đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế là học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông đóng bảo hiểm y tế hàng năm như sau:

Học sinh lớp 1: từ ngày 1 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học; từ ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

Học sinh lớp 12: từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó. Khuyến khích học sinh lớp 12 đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế là học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng bảo hiểm y tế hằng năm, trong đó:

Học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: từ ngày nhập học; trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng sau ngày nhập học thì đóng từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn;

Học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: từ ngày 1 tháng 1 đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khuyến khích học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học đóng bảo hiểm y tế và được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết ngày 31 tháng 12 của năm học cuối để bảo đảm liên tục quyền lợi bảo hiểm y tế, không phải hoàn trả phần kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế của ngân sách nhà nước trong trường hợp thay đổi đối tượng.

Nguồn giaoducthoidai.vn