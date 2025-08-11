Chính ủy Hải quân thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành A80

Ngày 11/8, tại Hà Nội, đoàn công tác của Quân chủng Hải quân do Thiếu tướng Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành của Quân chủng Hải quân chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo kết quả luyện tập của Bộ Tham mưu, Thiếu tướng Nguyễn An Phong cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm, động viên các khối của Quân chủng Hải quân, theo đó, trong thời gian hơn 3 tháng luyện tập tại đơn vị cũng như tại khu vực Ban Tổ chức bố trí, các lực lượng của Quân chủng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, ý thức rõ niềm vinh dự, tự hào khi tham gia nhiệm vụ.

Dù điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, nhưng tất cả các cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ luật, vượt khó vươn lên, miệt mài rèn luyện và đạt được những kết quả tích cực.

Đến thời điểm này, công tác huấn luyện, luyện tập bảo đảm đúng kế hoạch, đạt chất lượng tốt. Khối đứng và khối đi, bảo đảm tốt về tư thế, tác phong, kỹ thuật, động tác. Khối xe pháo quân sự bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại Cam Ranh, Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển đang tích cực luyện tập giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch tập trung các nội dung: Động tác chào cờ tàu, động tác chào trong diễu binh, các phương án vận động xây dựng đội hình, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển bảo đảm đúng cự ly, khoảng cách sãn sàng cho ngày hội lớn của dân tộc...

Thiếu tướng Nguyễn An Phong ghi nhận, biểu dương tinh thần, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của các lực lượng.

Đồng chí Chính ủy Hải quân yêu cầu lực lượng tham gia luyện tập phát huy hết tinh thần trách nhiệm để khẳng định với Đảng, với Nhà nước, với Quân đội, Nhân dân và bạn bè quốc tế hình ảnh của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng. Nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, vượt nắng, thắng mưa ...Các cơ quan chức năng Quân chủng tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của thủ trưởng các cấp để tổ chức bộ đội tập luyện đúng quy định, nâng cáo chất lượng luyện tập, đồng thời theo dõi, kịp thời nắm bắt, động viên và giải quyết những vấn để phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất để bộ đội yên tâm tư tưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Chính ủy Hải quân nhấn mạnh: Lễ diễu binh, diễu hành lần này không chỉ là dịp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng mà còn là những lời tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh quốc phòng và sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng đặt trọn niềm tin vào các đồng chí tham gia diễu binh, diễu hành lần này, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ rất quan trọng và vinh dự to lớn.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nguyễn An Phong đã tặng quà động viên và chúc cán bộ, chiến sĩ của Quân chủng Hải quân giữ vững khí thế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đức Tuấn