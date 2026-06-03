Chủ động “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” ứng phó thiên tai ngay từ cơ sở

Bước vào mùa mưa bão năm nay, thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất hiện mưa lớn kéo dài, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Trước tình hình đó, tỉnh Phú Thọ và các địa phương chủ động xây dựng phương án ứng phó, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sạt trượt đất, đá tại Km13, Quốc lộ 2B, đường lên Khu du lịch quốc gia Tam Đảo xảy ra cuối tháng 5/2026.

Cuối tháng 5 vừa qua, tại xã Tam Đảo, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, đá trên tuyến Quốc lộ 2B đoạn lên Khu du lịch quốc gia Tam Đảo. Theo ghi nhận, từ 19 giờ ngày 20/5 đến 7 giờ sáng 21/5, lượng mưa tại thôn 1 là 173,1 mm, khiến khu vực từ Km13 qua thôn 1, thôn 2 đã xảy ra 5 điểm sạt trượt đất, đá.

Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng PCCC&CNCH khu vực Tam Đảo tham gia khắc phục sự cố sạt trượt đất, đá.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Tam Đảo đã huy động lực lượng công an, quân sự và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khắc phục, phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và kiểm soát các khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch UBND xã Tam Đảo cho biết: Ngay khi xảy ra sự cố, địa phương đã kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Phương tiện tại chỗ luôn được Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Đảo sẵn sàng để ứng phó với các tình huống thiên tai.

Là địa bàn miền núi, địa hình dốc, nguy cơ sạt lở đất đá luôn tiềm ẩn trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Đảo luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực xung yếu dọc tuyến Quốc lộ 2B và các khu dân cư có nguy cơ cao. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Đảo phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm ngầm tràn có nguy cơ ngập sâu.

Thiếu tá Lê Xuân Việt - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Đảo cho biết: "Đơn vị luôn sẵn sàng huy động dân quân tự vệ, lực lượng cơ động và các phương tiện hiện có để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm ứng phó nhanh, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra."

Công tác phòng, chống thiên tai cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại khu vực Cống Thọ, Lập Đinh (phường Xuân Hòa), mỗi khi xuất hiện mưa lớn, nước lũ có thể dâng cao từ 1,5 - 2m, gây ngập sâu và chia cắt giao thông. Đây là một trong những khu vực trọng điểm được phường Xuân Hòa đặc biệt quan tâm trong công tác phòng, chống thiên tai.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hòa, trên địa bàn phường hiện có 14 ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, được xác định là khu vực trọng điểm cần theo dõi chặt chẽ.

Khu vực Đập Đồng Câu, phường Xuân Hòa thường bị chia cắt giao thông mỗi khi nước lũ dâng cao.

Để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong mùa mưa bão, Ban Chỉ huy Quân sự phường đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các điểm ngầm tràn, khu vực có nguy cơ ngập úng, các tuyến đường dễ bị chia cắt để xây dựng phương án ứng phó phù hợp. Chủ động xây dựng kế hoạch sơ tán dân, tổ chức lực lượng cứu hộ, cứu nạn và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư cần thiết.

Biển cảnh báo được đặt ở các khu vực nguy hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho người dân khi xảy ra mưa lớn.

Thượng úy Đỗ Duy Phương - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa cho biết: "Đơn vị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, chuẩn bị vật chất, phương tiện theo từng phương án; tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai; rà soát, bổ sung hệ thống biển cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn nhằm bảo đảm an toàn cho người dân."

Phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” không chỉ là định hướng hành động mà trở thành giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai ở cơ sở. Với sự chủ động của lực lượng quân sự địa phương cùng cấp ủy, chính quyền, nhiều nguy cơ được nhận diện sớm, nhiều tình huống đã được xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và nâng cao thế chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.

Kim Liên