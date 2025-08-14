Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Các thôn, bản như: Tiên Long, Đồng Thành (Đạo Trù), Cam Lâm, Yên Bình (Tam Đảo), Suối Giùm (Đại Đình) là khu vực miền núi đất dốc, đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng, hơn 40% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao. Bên cạnh đó, đường giao thông khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão thường xảy ra lũ quét, lũ ống gây ngập úng, chi cắt cục bộ... Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh nguy hiểm cho người.

Nhân viên Trạm Y tế xã Đạo Trù phun thuốc muỗi tại các hộ dân thôn Đạo Trù Hạ.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Đầu tháng 8, chúng tôi về Trạm Y tế xã Đạo Trù. Vào mùa mưa lũ, xã thường bị lũ quét, lũ ống gây ngập cục bộ, dễ phát sinh dịch bệnh như sốt xuất huyết, thủy đậu, đường ruột, tiêu hóa...

Trạm trưởng Y tế xã Lê Tô Hoàng cho biết: Thực hiện chương trình phòng, chống thiên tai, dịch bệnh mùa mưa bão năm 2025, Trạm Y tế xã đã thành lập 1 tổ điều trị tại trạm gồm 3 người, tổ trưởng là bác sĩ, trạm trưởng trực tiếp chỉ đạo; 1 tổ cấp cứu lưu động 3 người sẵn sàng đến các thôn cấp cứu khi có sự cố.

Trạm phân công nhân viên y tế thôn phụ trách địa bàn theo dõi dịch bệnh tại các thôn, nhất là khu vực Đồng Thành, Đồng Giếng, Tiên Long, khu vực dọc suối Vực Chuông hay bị ngập lụt vào mùa mưa. Hằng ngày, nhân viên theo dõi báo cáo về trạm nếu phát hiện có người mắc dịch bệnh để xứ lý dập dịch ban đầu.

Trạm cử cán bộ, nhân viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm do Sở Y tế và Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo tổ chức. Tích cực tuyên truyền trên loa truyền thanh xã các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức phun thuốc khử trùng tại các hộ trong vùng nguy hiểm, trường học, nhà văn hóa; giám sát véc tơ bệnh tại các hộ dân có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Hướng dẫn người dân cách sử dụng các loại thiết bị, hóa chất lọc nước, khử trùng nước. Chuẩn bị phương tiện, thiết bị cấp cứu tại các thôn và hóa chất CloraminB khử trùng nước... khi bị ngập úng.

Bác sĩ Phạm Thanh Minh - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Đảo cho biết: Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2025, Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh sát với từng vùng, địa phương. Tăng cường cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn phòng, chống các loại dịch bệnh. Chủ động mời các bác sĩ, cán bộ chuyên trách phòng, chống dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh tập huấn tại chỗ cho cán bộ, nhân viên trung tâm và các trạm y tế.

Cùng với đó, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các nhà hàng, khách sạch, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Tổ chức phun hoá chất phòng, diệt muỗi và sốt rét, sốt xuất huyết tại các xã tiềm ẩn nguy cơ; cấp CloraminB cho các trạm y tế vệ sinh nguồn nước. Tăng cường tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị, treo băng rôn, áp phích tại trung tâm các xã, địa phận giáp gianh, nơi có nhiều người qua lại.

Trung tâm còn phối hợp tăng cường công tác truyền thông trên báo chí và hệ thống loa, phát 2 buổi/tuần về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn.

Nhân viên Trạm Y tế xã Đạo Trù hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng, chống bệnh tiêu chảy.

Đảm bảo an toàn dịch bệnh trong mùa mưa lũ

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ, từ tháng 4/2025, Trung tâm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Dự kiến trong tháng 8, 9, Trung tâm tổ chức từ 2 - 4 lớp tập huấn cho nhân viên y tế thôn xử lý môi trường trước, trong và sau ngập lụt. Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Phun hoá chất phòng diệt muỗi và phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại các xã Đạo Trù, Đại Đình, Tam Đảo. Tăng cường kiểm tra giám sát dịch tễ hằng tháng.

Trung tâm đã chuẩn bị khu cách ly điều trị với 15 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận từ 10 - 20 bệnh nhân, 3 máy phun hoá chất đa năng với 5 cơ số thuốc phòng dịch cùng quần áo chống dịch, khẩu trang, găng tay, ủng cao su; 300kg hoá chất Cloramin B. Thành lập 2 đội cơ động, mỗi đội 7 người và 1 đội cấp cứu tại trung tâm, mỗi đội 5 người là các y, bác sĩ, nhân viên có kinh nghiệm... Khi có dịch bệnh sẵn sàng huy động ứng cứu cho cơ sở dập dịch, nhất là khi mưa lũ dài ngày, xảy ra úng ngập cục bộ, lũ quét.

Xuân Hùng