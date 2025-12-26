Chủ động các giải pháp bình ổn giá dịp cuối năm

Cuối năm và dịp Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn thị trường hàng hóa sôi động nhất trong năm khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sinh hoạt. Trước yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ động giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-BCT ngày 25/11/2025 của Bộ Công Thương về thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cầu thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng với Văn bản số 5456/UBND-KT6 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 2449/CST-QLTM yêu cầu các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường.

Theo đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương thì: Việc triển khai các giải pháp bình ổn thị trường được tỉnh thực hiện sớm, bài bản và có trọng tâm, trọng điểm. Nhằm mục tiêu cao nhất là bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu dồi dào, chất lượng, giá cả ổn định, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Cùng với hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ truyền thống tham gia tích cực vào việc phân phối các mặt hàng tiêu dùng góp phần giữ bình ổn giá dịp cuối năm.

Theo đó, trên cơ sở đánh giá đặc điểm thị trường địa phương, tỉnh Phú Thọ xác định nhóm mặt hàng cần tập trung bình ổn bao gồm: Gạo tẻ, dầu ăn, đường kính, sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, thịt gia súc, gia cầm và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác. Đây là những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng lớn, nhạy cảm với biến động cung cầu và giá cả. Nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng mạnh.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường được yêu cầu ký cam kết dự trữ hàng hóa với số lượng phù hợp nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá bán các mặt hàng bình ổn phải thấp hơn hoặc bằng giá thị trường từ 3-5% tại cùng thời điểm. Đồng thời niêm yết công khai, minh bạch tại các điểm bán.

Thời gian thực hiện bình ổn giá được xác định từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 26/2/2026 (tức mùng 10 Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Trong thời gian này, doanh nghiệp phải duy trì ổn định giá bán, mặt hàng và điểm bán đã đăng ký; sẵn sàng can thiệp thị trường theo chỉ đạo của cơ quan quản lý khi xảy ra biến động bất thường...

Bảo đảm cung ứng thông suốt

Cùng với việc dự trữ hàng hóa, giữ ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng mở rộng mạng lưới phân phối hàng bình ổn. Các điểm bán được bố trí rộng khắp tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ dân sinh, các khu dân cư, KCN, khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Thông qua các chương trình kết nối cung - cầu, nhiều doanh nghiệp đã đưa sản phẩm về trưng bày, bán sản phẩm tại các hội chợ nhằm kích cầu, đưa hàng Việt về nông thôn.

Bên cạnh đó, các chuyến bán hàng lưu động, đưa hàng Việt về nông thôn, khu, cụm công nghiệp tiếp tục được tổ chức nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho người dân. Nhất là các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương cho biết thêm: Song song với bình ổn giá, hoạt động xúc tiến thương mại gắn với phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng được xác định là một trong những điểm nhấn quan trọng. Thông qua các chương trình kết nối cung - cầu, hội chợ, phiên chợ và các đợt khuyến mại, hàng hóa sản xuất trong nước, đặc biệt là sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được ưu tiên đưa đến tay người tiêu dùng.

Tiêu biểu, trong dịp cuối năm, Hội chợ xúc tiến thương mại và đưa hàng Việt về nông thôn tổ chức tại xã Tân Lạc mới đây đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham gia. Hội chợ không chỉ tạo không gian mua sắm sôi động mà còn giúp người dân địa phương tiếp cận trực tiếp các mặt hàng Việt Nam có chất lượng, giá cả hợp lý, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp phân phối với các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi trong tỉnh và khu vực lân cận nhằm hình thành chuỗi cung ứng ổn định từ sản xuất đến tiêu thụ. Việc khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, nền tảng số trong hoạt động xúc tiến và bán hàng cũng góp phần mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian và giữ ổn định giá bán.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường dịp cuối năm và Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thị trường cũng được tăng cường. Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, tăng giá trái pháp luật. Đối với các mặt hàng nhạy cảm như xăng dầu, điện, tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Các cơ quan truyền thông của tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến thị trường, giá cả, các chương trình bình ổn, danh sách và vị trí các điểm bán hàng bình ổn để người dân nắm bắt, chủ động mua sắm, tránh tâm lý tích trữ gây biến động cung cầu cục bộ.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, công tác bình ổn giá cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định thị trường, tạo tâm lý yên tâm cho người dân đón Tết an lành, tiết kiệm.

Mạnh Hùng