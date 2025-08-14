Chủ động diệt chuột bảo vệ lúa vụ Mùa

Trong sản xuất nông nghiệp, chuột là đối tượng gây hại nguy hiểm, đặc biệt là đối với cây lúa. Vụ Mùa, nhiều vùng, cánh đồng có sự đan xen giữa ruộng lúa gieo cấy và lúa chét, ruộng không gieo cấy, là điều kiện để số lượng chuột gia tăng, gây hại rất lớn. Để góp phần đảm bảo năng suất, sản lượng và nâng cao chất lượng nông sản, ngay từ đầu vụ, ngành Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ lúa Mùa và diệt chuột tập trung.

Cán bộ Trạm TT&BVTV Lâm Thao hỗ trợ người dân xã Phùng Nguyên kiểm tra mồi bả trước khi trộn thuốc diệt chuột.

Ông Nguyễn Hữu Đại, cán bộ phụ trách Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) Lâm Thao chia sẻ: Qua công tác kiểm tra, thăm đồng cho thấy, chuột đang phát sinh, gây hại rải rác diện tích lúa Mùa tại hầu hết các xã, phường như Tam Nông, Phùng Nguyên, Phong Châu... UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nông dân về tác hại của chuột; hướng dẫn các biện pháp phòng, diệt chuột an toàn, hiệu quả; hướng dẫn nông dân diệt chuột đồng loạt, tập trung ở tất cả các địa phương trên địa bàn phụ trách. Bên cạnh đó, kết hợp diệt chuột bằng các phương pháp thủ công như đánh bẫy, hun khói, đào đất. Cán bộ xã, phường cùng cán bộ Trạm TT&BVTV Lâm Thao hướng dẫn phối trộn mồi bả, thu gom mồi bả dư thừa, xác chuột chết tránh gây ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2025, toàn tỉnh gieo trồng trên 67 nghìn ha lúa; gần 17 nghìn ha ngô; trên 11 nghìn ha rau đậu các loại. Để ngăn chặn kịp thời những thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ an toàn cho sản xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường phát động diệt chuột tập trung bảo vệ sản xuất vụ Mùa trên toàn tỉnh, thời gian từ ngày 25/7 đến ngày 25/8.

Theo đó, UBND các xã, phường chỉ đạo phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, các khu dân cư phối hợp các cấp hội, đoàn thể tại địa phương tổ chức 2 đợt diệt chuột tập trung. Đợt 1: Diệt chuột tập trung vào giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ, sử dụng bả sinh học, thuốc có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam như: Sử dụng thuốc Hicate 0.25WP, Ranpart 2%DS, Cat 0.25WP, RasGer 20DP, Rat K 2% DP, Rat-kill 2% DP... kết hợp với mồi là thóc luộc nứt vỏ chấu, gạo, khoai lang, mộng mạ, cua, ốc, tép... để thành bả hoặc sử dụng bả trộn sẵn Diof 0.006 AB, FORWARAT 0.005%, Broma 0.005AB, FORWARAT 0.005% WAX BLOCK, GIMLET 2.0GB...

Đặt mồi bả diệt chuột.

Đợt 2: Diệt chuột tập trung vào giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng, sử dụng các loại thuốc nêu trên. Trong lần đánh bả cần lưu ý có thêm mùi tanh để thu hút, hấp dẫn chuột nếu mồi bả làm từ thóc luộc thì nên bổ sung thêm cám đậm đặc dùng cho chăn nuôi, cứ 30kg mồi trộn thêm 0,5kg cám sau đó đảo đều cùng với thuốc diệt chuột. Cùng thời điểm diệt chuột ngoài đồng, tiến hành diệt chuột trong khu dân cư, khu đô thị, cơ sở sản xuất, bệnh viện, các hộ gia đình và khuyến khích phát triển đàn mèo để diệt chuột đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh phường, xã, khu dân cư về tác hại, các biện pháp kỹ thuật diệt chuột hiệu quả. Quản lý tốt việc buôn bán thuốc BVTV trên địa bàn, ngăn chặn, xử lý không để tình trạng buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Chi cục TT&BVTV chỉ đạo các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với các địa phương tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật triển khai đợt diệt chuột tập trung đạt hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV ở các địa phương, nhất là bán hàng rong ở các chợ. Xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, sử dụng thuốc ngoài danh mục, thuốc cấm sử dụng và các biện pháp diệt chuột gây nguy hiểm cho người, vật nuôi.

Hoàng Hương