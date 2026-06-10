Chủ động hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm từng bước đưa các mục tiêu hội nhập vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Giờ học Tiếng Anh của thầy và trò Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục diễn ra mạnh mẽ, ngành GD&ĐT xác định hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực quan trọng để tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng dạy và học. Trên cơ sở chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Sở GD&ĐT đã chủ động triển khai, từng bước cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành và của địa phương.

Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Sở đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Các nội dung về hội nhập quốc tế được lồng ghép thông qua các hội nghị chuyên môn, sinh hoạt chính trị, hoạt động giáo dục, các diễn đàn, hội thảo và trên hệ thống thông tin điện tử của ngành và các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của hội nhập quốc tế đối với đổi mới GD&ĐT trong tình hình mới. Qua triển khai, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và các cơ sở giáo dục về vai trò của hội nhập quốc tế từng bước được nâng lên; tinh thần chủ động tiếp cận các mô hình giáo dục tiên tiến, nâng cao năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngày càng được quan tâm.

Sở GD&ĐT đã ban hành kế hoạch về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực GD&ĐT giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các cơ sở giáo dục và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Bước đầu tập trung vào việc định hướng, thiết lập khung nhiệm vụ và giao chỉ tiêu thực hiện cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cụ thể: Phấn đấu có cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông dạy chương trình giáo dục tích hợp (chương trình giáo dục của Việt Nam được tích hợp với chương trình giáo dục của nước ngoài). Phấn đấu 100% học sinh phổ thông đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông môn ngoại ngữ 1; nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực dạy các môn học khác bằng tiếng nước ngoài cho giáo viên; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học đào tạo sinh viên quốc tế; tăng cường cử giảng viên tham gia nghiên cứu, trao đổi học thuật ở nước ngoài, đồng thời thu hút giảng viên quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật. Hằng năm có trên 80% cơ sở giáo dục đại học có ít nhất 3 đề tài, chương trình nghiên cứu chung hoặc dự án hợp tác với nước ngoài; hơn 20% chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của các tổ chức kiểm định nước ngoài có uy tín. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã, các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch hội nhập chi tiết của từng cấp, từng đơn vị và báo cáo định kỳ theo quy định.

Đánh giá kết quả bước đầu cho thấy, việc triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW đã được ngành GD&ĐT thực hiện nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; nhận thức của cán bộ, giáo viên về hội nhập quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực.

Với quyết tâm đổi mới và hội nhập, ngành GD&ĐT Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 59-NQ/TW, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hạnh Thúy