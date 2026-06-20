Chủ động nguồn giống, vật tư cho vụ Mùa

Sau khi hoàn thành thu hoạch vụ Xuân, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị sản xuất vụ Mùa năm 2026. Trong đó, việc chủ động nguồn giống cây trồng, vật tư nông nghiệp được xác định là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, ngành chuyên môn cùng các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nguồn giống và vật tư phục vụ sản xuất cơ bản được bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân bước vào vụ mới đúng khung thời vụ.

Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp của bà Nguyễn Thị Vĩnh ở xã Bản Nguyên luôn cung ứng đầy đủ các mặt hàng phân bón, thuốc BVTV đảm bảo chất lượng đến tay người nông dân.

Theo kế hoạch, vụ Mùa năm nay, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm toàn tỉnh đạt 133 nghìn ha, trong đó gieo cấy hơn lúa 66 nghìn ha, ngô trên 17 nghìn ha, rau các loại 12 nghìn ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt dự kiến đạt hơn 500 nghìn tấn.

Vụ Mùa thường diễn ra trong điều kiện thời tiết phức tạp, nắng nóng xen kẽ mưa lớn, nguy cơ phát sinh sâu bệnh hại cao. Do đó, việc chuẩn bị đầy đủ các loại giống cây trồng có năng suất, chất lượng tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, cùng với nguồn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của ngành Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương đã xây dựng kế hoạch sản xuất cụ thể, rà soát diện tích gieo cấy, nhu cầu sử dụng giống, vật tư nông nghiệp; đồng thời chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chủ động liên kết với các doanh nghiệp uy tín để cung ứng kịp thời cho người dân. Các loại giống lúa chủ lực như Hà Phát 3, QR15, BC15, TBR225, Thái Xuyên 111, Thụy Hương 308, SYN8... tiếp tục được đưa vào cơ cấu sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường.

Tại xã Chân Mộng, công tác chuẩn bị cho vụ Mùa năm 2026 đã được triển khai từ khá sớm. Theo kế hoạch, vụ Mùa toàn xã gieo cấy hơn 600ha lúa, ngô, rau, đậu các loại. Xã xác định việc bảo đảm nguồn giống và vật tư nông nghiệp là điều kiện tiên quyết để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Ngay sau khi thu hoạch lúa Xuân, UBND xã đã chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn phối hợp với các khu dân cư thống kê nhu cầu của từng hộ, xây dựng phương án cung ứng giống, phân bón và các loại vật tư cần thiết phục vụ sản xuất.

Những ngày này, tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Chân Mộng lượng giống lúa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã được nhập về đầy đủ. Các hợp tác xã cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn giống phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng kỹ thuật nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với việc chuẩn bị nguồn giống, xã còn chỉ đạo các khu dân cư phối hợp với đơn vị chuyên môn tập trung nạo vét kênh mương nội đồng, tu sửa các công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết cũng được địa phương chú trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Khắc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mộng cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Mùa năm 2026, UBND xã đã chỉ đạo các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các khu dân cư chủ động rà soát nhu cầu của người dân, xây dựng kế hoạch cung ứng giống và vật tư nông nghiệp phù hợp. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, sử dụng giống có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến thời điểm này, nguồn giống và các loại vật tư thiết yếu cơ bản được bảo đảm, sẵn sàng phục vụ bà con bước vào vụ Mùa”.

Vấn đề chất lượng vật tư nông nghiệp cũng được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người nông dân. Hiện toàn tỉnh có trên 2.400 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc BVTV. Các cơ sở kinh doanh được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá công khai, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý trong thời điểm bước vào sản xuất vụ Mùa.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng các loại giống ngắn ngày, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt; tăng cường áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón cân đối, tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn sinh học nhằm giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về giống và vật tư, các địa phương trong tỉnh cũng đang tích cực hoàn thiện hệ thống thủy lợi, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai nhằm bảo đảm sản xuất an toàn, hiệu quả.

Việc chủ động nguồn giống và vật tư nông nghiệp từ sớm không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

Với sự chuẩn bị tích cực của các cấp, các ngành và tinh thần chủ động của người dân, vụ Mùa năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thắng lợi, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoàng Hương