Chủ động phòng ngừa ma túy từ cơ sở, giữ vững bình yên địa bàn

Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của mỗi cá nhân mà còn là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Xác định phòng ngừa là giải pháp trọng tâm, lực lượng Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, quản lý địa bàn đến đấu tranh, xử lý vi phạm, góp phần ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

Công an phường Phúc Yên triển khai cao điểm đấu tranh, phòng chống ma túy, trong đó tập trung rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an phường Phúc Yên đã chủ động tham mưu UBND phường ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

Cán bộ Công an phường Phúc Yên hướng dẫn người dân theo dõi, tìm hiểu thông tin và cung cấp tin báo trên trang facebook “An ninh trật tự phường Phúc Yên”.

Ngay từ đầu tháng 6, Công an phường đã tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan tư pháp. Cùng với đó, nhiều hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ như treo băng rôn tại các khu vực trung tâm, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các hội nghị, cuộc họp khu dân cư.

Thực hiện đợt cao điểm, Công an phường Phúc Yên tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung vào những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như nhà nghỉ, cơ sở karaoke. Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng công an tích cực tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Chị Vũ Thị Như Quỳnh, chủ một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn phường Phúc Yên cho biết, gia đình thường xuyên tìm hiểu các quy định của pháp luật, nhắc nhở khách hàng chấp hành nghiêm các quy định, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo về tác hại của ma túy để góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Không chỉ tập trung tuyên truyền, Công an phường Phúc Yên còn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có nguy cơ, tăng cường kiểm tra, test ma túy khi cần thiết và lập hồ sơ đưa các trường hợp đủ điều kiện đi cai nghiện bắt buộc.

Chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết nói không với tệ nạn ma túy.

Trong đợt cao điểm, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật và lập hồ sơ đưa 2 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc. Những kết quả này góp phần kiềm chế tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Không chỉ dựa vào sự vào cuộc của lực lượng công an, công tác phòng, chống ma túy còn được lan tỏa thông qua các mô hình tự quản tại khu dân cư. Tại thôn Hoàng Thạch, xã Tề Lỗ, mô hình “Thôn không ma túy” được duy trì nhiều năm liên tục, trở thành điểm sáng trong xây dựng địa bàn an toàn.

Thôn hiện có 146 hộ với 537 nhân khẩu, gần 200 người trong độ tuổi lao động, nhiều người thường xuyên đi làm ăn xa. Để chủ động phòng ngừa, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các tổ liên gia duy trì tuyên truyền bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể, đồng thời thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin, cảnh báo về tác hại của ma túy trên các nhóm Zalo của khu dân cư. Nhờ đó, nhiều năm qua trên địa bàn thôn không phát sinh người nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững.

Theo ông Đường Minh Quân, Trưởng thôn Hoàng Thạch, kết quả trên có được là nhờ sự đồng thuận của người dân và việc phát huy hiệu quả vai trò của các tổ liên gia trong tuyên truyền, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.

Công an xã Tề Lỗ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, xã Tề Lỗ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động mỗi người dân trở thành một “tai mắt” trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, quyết tâm xây dựng địa bàn không có ma túy.

Thực tế cho thấy, từ việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, quản lý địa bàn đến xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình “Khu dân cư không ma túy” đã tạo nên “lá chắn” vững chắc ngay từ cơ sở. Đây là giải pháp lâu dài nhằm chủ động phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Kim Liên