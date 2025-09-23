Chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới 7h sáng ngày 24/9 vị trí tâm bão số 9 ở vào khoảng 21,3N-114,0E trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc biển Đông cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15 -16 giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 phát lúc 5 giờ sáng 23/9/2025. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ đã gửi Văn phòng Thường trực Ban Phòng thủ dân sự, PCTT&TKCN tỉnh nhận định ban đầu về bão số 9 để chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó tác động của mưa, lũ.

Cảnh báo khả năng xuất hiện mưa dông trước bão xuất hiện trong ngày 24 và 25/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trên cấp 6.

Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 trên khu vực tỉnh xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa từ ngày 25/9 đến ngày 27/9 phố biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều ngày 27/9 tình hình mưa lớn trên địa bàn tỉnh giảm dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1

Dự báo do mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trước tình hình diễn biến của bão số 9 còn phức tạp khi đi vào vịnh Bắc Bộ, các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất sẽ được cập nhật, cung cấp kịp thời khi có khả năng ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Phú Thọ.

