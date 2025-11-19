Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Thọ

Sáng 19/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trong Đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (PTDTNT) Phú Thọ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi đến thăm.

Trường PT DTNT Phú Thọ được thành lập năm 1997, có diện tích 4 ha, thực hiện nhiệm vụ nuôi – dạy học sinh dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Sau 28 năm phát triển, hơn 4.500 học sinh đã tốt nghiệp. Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, được công nhận trường THPT chuẩn quốc gia các năm 2012 và 2017. Năm học 2025–2026, trường duy trì 16 lớp với 547 học sinh, trong đó 95% là học sinh dân tộc thiểu số; phần lớn có hoàn cảnh khó khăn. Đội ngũ có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn, 44% trên chuẩn. Trong 3 năm gần đây, nhà trường được tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa nhiều hạng mục: nhà điều hành, nhà bộ môn, phòng học, ký túc xá, cảnh quan..., đảm bảo tương đối đầy đủ cho hoạt động dạy – học và sinh hoạt nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng lẵng hoa tươi thắm cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Thọ.

Năm học 2024–2025, kết quả tốt nghiệp THPT của nhà trường xếp thứ 16/36 trường công lập của tỉnh Phú Thọ (cũ) và 40/118 của tỉnh Phú Thọ mới. Nhà trường có 22 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Thành tích ổn định và có tiến bộ ở nhiều môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng 1 tivi cho nhà trường.

Với những thành tích đó, năm 2010, nhà trường vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2012, 2017 nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký quyết định công nhận trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Nhiều năm liền, Nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan lớp học.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của Nhà trường đối với sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh nhà và gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo của Nhà trường. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Phú Thọ luôn “coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu” và giáo dục cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng. Trong giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, nền nếp dạy và học. Các thầy cô giáo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu dạy học để phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; Chú trọng rèn luyện thể chất, đạo đức lối sống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; rèn luyện ngoại ngữ, AI, stem... và tinh thần sáng tạo, hội nhập quốc tế cho học sinh dân tộc thiểu số; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các em. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn. Sở GD&ĐT cùng các sở, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trước mắt cần tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc theo kiến nghị của nhà trường liên quan đến hỗ trợ cho giáo viên; sinh hoạt phí, định mức điện cho học sinh ký túc xá...

Nhân dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã tặng lẵng hoa tươi thắm và 1 tivi cho nhà trường. Chúc mừng nhà trường vững bước đi lên; xứng đáng với truyền thống và niềm tin của ngành GD&ĐT Đất Tổ và ngày càng khẳng định vị thế trong khối các Trường THPT của tỉnh.

Hạnh Thúy