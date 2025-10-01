Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10

Chiều 1/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn tỉnh (khu vực Phú Thọ cũ). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế khu vực sạt lở đất ven sông Lô thuộc địa bàn xã Dân Chủ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, mực nước trên một số sông lớn trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động. Tính đến 14h00 ngày 1/10 trên địa bàn tỉnh có 1.985 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; hơn 7.504 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; hơn 2.087 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ; trên 12.139 con gia xúc, gia cầm bị chết.

Mưa lũ cùng làm đổ, vỡ 1.661m kênh mương; 3 tràn, bờ đầm bị sạt lở; 53 cột điện, hơn 3.500m tường rào bị đổ; 38 điểm trường bị hư hỏng. Thống kê sơ bộ toàn tỉnh có 406 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông và nhiều điểm đường bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã sơ tán 1.755 hộ dân với hơn 6.600 nhân khẩu đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt đến nơi an toàn... Tổng thiệt hại ước tính khoảng 85 tỷ đồng.

Tính đến 15h ngày 1/10, nước sông Lô vẫn đang lên, xuất hiện nhiều xoáy lớn xoáy thẳng vào phần đất đang bị sạt lở của các hộ dân

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế khu vực sạt lở đất ven sông Lô tại km36+500 đến km37+350 thuộc địa bàn xã Dân Chủ. Khu vực này hiện có 17 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống. Do ảnh hưởng từ cơn bão Yagi năm 2024 mỗi khi xảy ra bão, mua lớn kéo dài khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sat lở, ngập lụt. Trong đó, sáng ngày 1/10/2025 đã xảy ra sạt lở đất ven sông khu vực km36+740 làm ảnh hưởng đến 1 hộ dân với diện tích 70m2. Thời điểm 15h ngày 1/10, khi đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra thực tế, khu vực này vẫn tiếp tục sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp đến diện tích nhà cửa và tài sản của các hộ dân xung quanh.

Người dân xã Xuân Đài hỗ trợ nhau thu hoạch phần lúa còn sót lại sau lũ quét

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm hỏi, động viên người dân xã Xuân Đài đang thu hoạch lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”

Qua kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khu vực, đặc biệc là khi nước sông Lô rút xuống, nguy cơ sạt lở rất cao, cần di dời người dân đến nơi an toàn trước 1/10.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Sở Xây dựng rà soát, đánh giá kỹ thực trạng khu vực sạt lở, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ triển khai đầu tư xây dựng kè bờ sông, xử lý khẩn cấp sạt lở bờ phải đê sông Lô tại km36+500 đến km37+350.

Tại xã Xuân Đài - nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề do nước lũ sông Bứa lên nhanh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thăm hỏi, động viên người dân đang thu hoạch lúa theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực tế khu vực cầu sắt bắc qua sông Bứa phục vụ việc đi lại của hơn 600 hộ dân 3 xóm: Đống Cả, Xóm Dụ, Xóm Ai Mười xã Xuân Đài bị lũ cuốn trôi

Kiểm tra thực tế một số công trình bị ảnh hưởng do nước lũ, trong đó có công trình Cầu Sắt bắc qua sông Bứa phục vụ việc đi lại của hơn 600 hộ dân 3 xóm: Đống Cả, Xóm Dụ, Xóm Ai Mười đã bị cuốn trôi cách đó khoảng 200m và 4 tràn giao thông bị vỡ, gãy do lũ quét trên địa bàn xã Xuân Đài, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Đài đã huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân khắc phục các thiệt hại; tổ chức kiểm tra đánh giá thiệt hại; cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực cầu, tràn bị lũ cuốn để đảm bảo an toàn cho người dân.

Nhiều đoạn kênh mương thủy lợi ven sông Bứa thuộc địa bàn xã Xuân Đài bị nước lũ cuốn trôi

Tràn giao thông qua sông Bứa nối khu tái định cư xóm Nhàng với các khu ngoài xã Xuân Đài bị lũ cuốn trôi

Để hỗ trợ các địa phương và Nhân dân khắc phục các sự cố, sớm ổn định đời sống, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ hư hại của các công trình, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh có phương án sớm khắc phục, ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân.

Đối với những sự cố, hư hỏng nhỏ, cần phải xử lý ngay để ổn định đời sống Nhân dân. Đối với những sự cố lớn về công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, công trình giao thông, đặc biệt là các vị trí bờ, vở sông bị sạt lở cần kiểm tra, đánh giá kỹ và phân loại cụ thể, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm, tìm hiểu tình hình đời sống người dân khu tái định cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai xóm Nhàng xã Xuân Đài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ảnh hưởng, các hộ phải sơ tán đến nơi an toàn nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa đang bị chia cắt.

Khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc để thông tuyến, phục vụ giao thông đi lại. Huy động lực lượng hỗ trợ các điểm trường bị thiệt hại dọn dẹp trường lớp để đảm bảo việc dạy và học của các nhà trường. Kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của hồ chứa, đập, đê kè; bố trí lực lượng canh gác, trực ban 24/24h tại các trọng điểm xung yếu. Tổng hợp, thống kê tình hình thiệt hại, đề xuất biện pháp khắc phục để ổn định sản xuất sau thiên tai đặc biệt là khôi phục sản xuất về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hoàn lưu bão số 10 tại xã Xuân Đài, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đi thăm, tìm hiểu tình hình đời sóng người dân khu tái định cư vùng bị ảnh hưởng thiên tai xóm Nhàng xã Xuân Đài.

