Chú trọng công tác dân vận vùng đồng bào Công giáo

Trong không khí hân hoan đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2025, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo. Hoạt động này đã khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 173.865 tín đồ đồng bào Công giáo; toàn tỉnh có 121 chức sắc, 1.578 chức việc, 195 cơ sở thờ tự, 71 giáo xứ, 213 giáo họ. Thời điểm này, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để đón Lễ Giáng sinh năm 2025.

Bà con giáo dân thôn Xuân Thanh, xã Cao Dương hân hoan đón Giáng sinh.

Phấn khởi trò chuyện, đồng chí Nguyễn Văn Điện - Trưởng thôn Xuân Thanh, xã Cao Dương cho biết: Thôn có 185 hộ với 849 khẩu. Đồng bào Công giáo chiếm khoảng 60%, chủ yếu bà con là lao động tự do, ở nhà làm nông hoặc làm công nhân các nhà máy trên địa bàn. Đồng bào Công giáo luôn sống chan hòa, đoàn kết, tích cực phát triển KT-XH, tham gia nhiệt tình vào các phong trào, cuộc vận động của khu dân cư.

Những năm gần đây, đời sống của giáo dân cũng như nhân dân thôn Xuân Thanh đã có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người đạt năm 2025 đạt 75 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92%. Chuẩn bị cho Lễ Giáng sinh năm 2025, bà con Nhân dân trong thôn đang tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị đón Giáng sinh và cùng cầu nguyện năm mới an lành, ấm no.

Rời Cao Dương, chúng tôi về thăm Giáo xứ Hòa Bình. Nhà thờ những ngày này đã lên đèn, kết hoa rực rỡ. Linh mục Nguyễn Trung Thoại - Chánh xứ Giáo xứ Hòa Bình cho biết: Giáo xứ hiện có 14 giáo họ với trên 3.000 giáo dân. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của bà con giáo dân, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Công giáo trên địa bàn ngày càng ổn định.

Chuẩn bị đón Lễ Giáng sinh, Giáo xứ Hòa Bình xúc động đón đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đến chúc mừng, động viên. Phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, bà con giáo dân Giáo xứ Hòa Bình sẽ tiếp tục chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận trong vùng đồng bào Công giáo, cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn đã xây dựng được nhiều mô hình dân vận khéo tại các địa bàn có đông đồng bào Công giáo như mô hình “Ngôi nhà dân vận” giúp đỡ những gia đình người Công giáo , “Đường cờ xứ đạo”, “Đèn đường xứ đạo”,“Họ đạo bình yên”...

Trong thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác vận động chức sắc Công giáo; xây dựng mối quan hệ tốt đối với Đại diện thường trú Tòa thánh Vantican tại Việt Nam, Tòa Giám mục Hưng Hóa, Bắc Ninh, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, giáo dân có uy tín. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh tổ chức đoàn công tác thăm hỏi chúc mừng Toà giám mục, các giáo xứ và Linh mục nhân dịp các ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo và dịp lễ tết cổ truyền của dân tộc... Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho các giáo xứ, họ giáo tổ chức các ngày lễ an toàn, đúng quy định của pháp luật và hiến chương giáo hội.

Lãnh đạo xã Lương Sơn đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trên địa bàn nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thường xuyên quan tâm giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chức sắc, chức việc, giáo dân theo quy định của pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình tôn giáo ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ chân thành, cởi mở, kịp thời động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”và tích cực vận động giáo dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở địa phương; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của giáo hội đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Thường xuyên lắng nghe và giải quyết kịp thời, thỏa đáng các nhu cầu chính đáng, hợp pháp về sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của cá nhân, tổ chức tôn giáo... với mục đích tăng cường sự đoàn kết, hòa hợp để tôn giáo có điều kiện phát triển, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” cùng chung tay xây dựng đời sống mới ngày càng văn minh, tiến bộ.

Dương Liễu