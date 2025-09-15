Chùa Bầu: Chốn thanh tịnh giữa lòng phố thị

Được phục dựng trên nền ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi, Chùa Bầu (Phật Quang Tự) tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ hiện lên như một đóa sen vươn mình giữa lòng đô thị náo nhiệt. Không chỉ là chốn linh thiêng, ngôi chùa còn là điểm đến lý tưởng cho du khách tìm về sự bình yên, thư thái và chiêm nghiệm về cuộc sống.

Chùa Bầu tọa lạc trên một ngọn đồi cao, được ví như “đầu rồng” với chiếc giếng cổ ở phía trước là “mắt rồng”

Kiến trúc độc đáo và cảnh quan hữu tình

Tọa lạc trên một ngọn đồi cao, chùa Bầu có một vị thế vô cùng đắc địa, được ví như “đầu rồng” với chiếc giếng cổ ở phía trước là “mắt rồng”. Phía sau chùa là dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, phía trước nhìn ra Tản Viên Sơn Thần, tạo nên một khung cảnh uy linh, huyền bí.

Kiến trúc chùa Bầu là sự kết hợp tinh tế giữa nét truyền thống của văn hóa Bắc Bộ và sự nguy nga, rộng mở của kiến trúc hiện đại. Mái ngói cong vút, những dãy tường thành đá cổ kính đan xen với không gian mở, tạo cảm giác như lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh.

Kiến trúc chùa Bầu là sự kết hợp tinh tế giữa nét truyền thống của văn hóa Bắc Bộ và tính hiện đại của thời đại

Đặc biệt, điểm nhấn kiến trúc của chùa Bầu là lối thiết kế “Nội công ngoại quốc” hướng về phía Đông Nam - hướng của dãy núi Ba Vì. Chùa sở hữu hệ thống tượng Phật và tượng La Hán đồ sộ, được điêu khắc tỉ mỉ, chủ yếu bằng gỗ. Bên ngoài là các công trình lầu chuông, lầu trống uy nghiêm.

Chùa Bầu có đầy đủ hệ thống tượng pháp của Phật giáo

Khuôn viên chùa rộng rãi, an yên với hệ thống tượng Phật tái hiện tích Tứ Động Tâm một cách đầy đủ và sống động. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo, cây xanh và hoa lá đã tạo nên một không gian xanh mát, thanh tịnh.

Khám phá vẻ đẹp tâm linh

Huyền thoại kể rằng chùa Bầu xưa kia được xây dựng chỉ trong một đêm, thể hiện sự linh thiêng và bí ẩn của nơi này. Ngày nay, ngôi chùa đã được trùng tu và phục dựng lại trên diện tích 51.000m2 nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính, đặc trưng.

Năm 2019, chùa Bầu được trùng tu và phục dựng lại trên diện tích 51.000m2 nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính, đặc trưng

Thượng tọa Thích Thanh Lâm, Trụ trì chùa Bầu, chia sẻ: “Ngôi chùa được người xưa chọn địa thế đầu rồng, rất linh thiêng. Sau nhiều thăng trầm của lịch sử, chùa đã được khôi phục để gìn giữ nét văn hóa truyền thống, với đầy đủ hệ thống tượng pháp của Phật giáo, bao gồm Tượng phật Thập bát la hán, bát bộ kim cương, thập điện diêm vương...”.

Chùa Bầu còn đặc biệt hơn khi là nơi tái hiện lại Tứ Động Tâm - bốn thánh tích linh thiêng của Phật giáo, bao gồm nơi Phật đản (Lâm Tỳ Ni), thành đạo (Bồ Đề Đạo Tràng), thuyết pháp lần đầu (Lộc Uyển) và nhập Niết bàn (Câu Thi Na). Điều này mang đến cho du khách và Phật tử một trải nghiệm hành hương tâm linh đầy ý nghĩa ngay tại Việt Nam.

Chùa Bầu còn đặc biệt hơn khi là nơi tái hiện lại Tứ Động Tâm - bốn thánh tích linh thiêng của Phật giáo

Chị Phùng Thị Minh, một du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ cảm xúc: “Lần đầu tiên đến chùa Bầu, tôi thấy nơi đây rất bề thế và uy nghiêm. Không gian hài hòa giữa cây xanh và kiến trúc, mang lại cho gia đình tôi cảm giác bình an, thư thái. Chúng tôi vừa được cầu bình an, vừa được chiêm bái nhiều tượng Phật và lưu lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp”.

Điểm đến du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn

Chùa Bầu đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trên bản đồ du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Phú Thọ. Nơi đây thu hút hàng nghìn du khách đến chiêm bái, vãn cảnh, đặc biệt là vào dịp đầu năm mới. Nhiều góc trang trí độc đáo của chùa đã trở thành điểm check-in hấp dẫn trên mạng xã hội.

Chùa Bầu thu hút rất đông du khách đến chiêm bái, vãn cảnh, đặc biệt là vào dịp đầu năm mới. Nhiều góc trang trí độc đáo của chùa đã trở thành điểm check-in hấp dẫn

Chị Trần Thị Phương, du khách từ Hà Nội, cho biết: "Chùa Bầu có cảnh quan rất đẹp, đan xen giữa không gian cây xanh và nhiều loại hoa. Kiến trúc độc đáo từ tam quan đồ sộ, tiền đường rộng, hậu cung chạm khắc tinh xảo đến hệ thống tượng Phật, Tứ Động Tâm... khiến chúng tôi có cảm giác như đang ở Ấn Độ. Đây là một điểm đến hấp dẫn để lưu giữ những hình ảnh đẹp".

Khuân viên chùa Bầu tái hiện tượng phật Niết bàn (Câu Thi Na)

Ngôi chùa còn nằm trong một chuỗi các điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của khu vực, kết nối với các di tích như Chùa Hà, Đền Trình, Đền Thỏng, Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và Đền Hùng... tạo nên một hành trình trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho du khách.

Với không gian thanh tịnh, kiến trúc độc đáo và giá trị văn hóa, lịch sử sâu sắc, chùa Bầu không chỉ là nơi để lễ bái mà còn là chốn để mỗi người tìm về với sự tĩnh lặng trong tâm hồn, buông bỏ những ưu phiền của cuộc sống bộn bề.

Ngọc Thắng