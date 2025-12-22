Long Cốc: Giấc mơ “hóa rồng”

Nếu ai đó hỏi về một vùng đất mà chỉ cần dừng chân, chậm rãi hít thở và cảm nhận là đủ thấy bình yên, thơ mộng, câu trả lời chắc chắn là Đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc). Người ta thường ví nơi đây như một “Vịnh Hạ Long trên cạn”, nhưng với những người dân gắn bó với màu xanh bạt ngàn của những đồi chè “bát úp” tiếp nối nhau đến tận chân trời, Long Cốc còn là một giấc mơ đang “hóa rồng”.

Du khách trải nghiệm tại đồi chè Long Cốc

Không còn bó hẹp trong diện tích nhỏ lẻ, xã Long Cốc hôm nay là một không gian rộng lớn hơn 6.700 ha sau khi sáp nhập từ ba xã Tam Thanh, Vinh Tiền và Long Cốc. Đứng trên đồi Móng Ngựa, đồi Bông 1 hay đồi Giát vào một buổi sáng sớm, bạn sẽ thấy hàng trăm quả đồi bát úp nhấp nhô hiện ra giữa làn sương mỏng, trông như những mâm xôi xanh ngát, khổng lồ.

Nhưng vẻ đẹp ấy không chỉ của tự nhiên. Đó là thành quả của hơn 8.700 nhân khẩu, thuộc 10 dân tộc anh em (trong đó người Muông, Dao chiếm đến 85%). Mỗi nương chè đều thấm đẫm mồ hôi và bàn tay cần cù của bà con qua bao thế hệ, biến non ngàn khô khốc thành một “miền di sản xanh” đầy sức sống.

Những đồi chè đặc sản vừa cho búp chè ngon, vừa là phông nền tuyệt đẹp cho những bức hình của du khách

Long Cốc hiện có hơn 1.100 ha chè đang cho thu hoạch. Tuy nhiên, tư duy của người dân nơi đây đã không còn chỉ dừng lại ở việc “bán lá lấy tiền”. Một cuộc cách mạng về chất lượng đã diễn ra: Đồng bào chuyển sang trồng các giống chè đặc sản như Bát Tiên, PH1, LDP1. Những sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao như “Chè xanh Bát Tiên hảo hạng” hay “Chè Đinh” giờ đây đã có mặt ở khắp các tỉnh thành, mang hương vị đậm đà của núi rừng Đất Tổ đi xa.

Chủ tịch UBND xã Long Cốc, ông Nguyễn Xuân Việt từng chia sẻ một hướng đi rất thực tế: “Phát triển cây chè phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan. Cây chè giờ đây có hai nhiệm vụ: Vừa cho búp chè ngon, vừa là “phông nền” tuyệt đẹp để đón khách du lịch...”.

Sức hấp dẫn của Long Cốc không chỉ có chè. Du khách đến đây còn bị lôi cuốn bởi những giá trị văn hóa bản địa độc đáo như Lễ cấp sắc, múa lập tĩnh của người Dao hay những giai điệu cồng chiêng vang vọng của người Mường. Ngoài ra, các thắng cảnh như thác Tắp, thác Chín tầng, đèo Mây đang trở thành những điểm dừng chân mới lạ cho những ai yêu khám phá.

Một góc đồi chè Long Cốc nhìn từ trên cao

Hiện tại, xã đã có 6 cơ sở homestay hoạt động bài bản (tiêu biểu như Long Cốc Ecolodge), đón khoảng 3.000 - 4.000 lượt khách mỗi năm. Đây là những con số biết nói, minh chứng cho việc Long Cốc đang đi đúng hướng khi kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch trải nghiệm.

Thời điểm mùa Thu – Đông thường là “mùa thấp điểm” của du lịch trong nước, tuy nhiên, với những lợi thế về địa lý, thiên nhiên và bản sắc văn hóa, Du lịch Phú Thọ nói chung và Du lịch Long Cốc nói riêng đã và đang duy trì sự ổn định, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách thích trải nghiệm và khách quốc tế. Anh Hà Văn Luận - chủ homestay Tony Luận cho biết: Sức hút của đồi chè giúp gia đình đón lượng khách đáng kể vào dịp cuối tuần, đặc biệt là giai đoạn tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, khi đồi chè vào mùa đẹp nhất. Mặt khác, do nằm trên tuyến đường liên tỉnh đi Lào Cai, Sơn La nên homestay cũng đón được lượng khách khá lớn đến dùng bữa trưa. Gia đình tôi đã xây thêm phòng lưu trú, để có thể tiếp đón được các đoàn khách từ 40 - 50 người.

Nghị quyết của Đảng bộ xã Long Cốc đã đặt ra một mục tiêu đầy cảm hứng: Đến năm 2030, Long Cốc sẽ trở thành điểm đến du lịch xanh hấp dẫn hàng đầu cả nước, phấn đấu đón 10.000 lượt khách mỗi năm. Để hiện thực hóa giấc mơ “hóa rồng”, Long Cốc đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, từ việc tổ chức Chợ đêm vào tối thứ 7 hàng tuần đến việc phát triển các cung đường chạy bộ, đạp xe quanh đồi chè. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi mỗi người dân đều có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Giấc mơ “hóa rồng” tại Long Cốc không còn xa vời. Nó hiện hữu trong vị chè đậm đà, trong nụ cười của người dân bản địa và trong sự hài lòng của mỗi khách lữ hành khi đặt chân đến đây. Một Long Cốc “Xanh - Sạch - Bản sắc” đang vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng trở thành điểm đến “chữa lành” cho bất cứ ai muốn tìm về với thiên nhiên nguyên bản.

Lê Hoàng