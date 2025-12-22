Du lịch Phú Thọ - Sức bật mạnh mẽ từ không gian phát triển mới

Bước vào những tháng cuối năm 2025, khi không khí lễ hội truyền thống hòa cùng sắc màu Giáng sinh và mùa du lịch cuối năm, văn hóa - du lịch Phú Thọ ghi nhận những chuyển động tích cực, rõ nét hơn bao giờ hết. Sau sáp nhập, không gian văn hóa - du lịch được mở rộng, sản phẩm đa dạng hơn, lượng khách tăng mạnh, tạo tiền đề quan trọng để ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh bứt tốc trong giai đoạn mới.

Năm đầu tiên sáp nhập, Phú Thọ bước vào mùa lễ hội cuối năm với tâm thế mới, không gian mới và kỳ vọng mới. Các lễ hội văn hóa truyền thống gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, lễ hội làng, lễ hội vùng trung du - miền núi được tổ chức quy củ, giàu bản sắc, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách. Song song với đó, không khí Giáng sinh lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị trung tâm, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi giải trí, tạo nên bức tranh văn hóa – du lịch sôi động, đa sắc màu.

Cuối năm, nhiều hoạt động văn hóa - du lịch được tỉnh triển khai với hình thức phong phú, sinh động đã thu hút đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm

Theo ghi nhận của ngành văn hóa - du lịch, lượng khách đến Phú Thọ chỉ trong 3 tháng cuối năm tăng rõ rệt so với cùng kỳ những năm trước. Du khách không chỉ đến tham quan các di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch sinh thái quen thuộc mà còn trải nghiệm các không gian lễ hội mới, các tuyến du lịch kết nối sau sáp nhập. Đáng chú ý, dòng khách gia đình, khách trẻ, khách trải nghiệm ngắn ngày dịp cuối tuần và dịp Giáng sinh có xu hướng tăng nhanh, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu du lịch.

Không chỉ tăng về lượng, cơ cấu khách cũng đa dạng hơn, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của khách nội tỉnh, khách liên vùng và khách từ các đô thị lớn phía Bắc. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hấp dẫn của Phú Thọ trong bản đồ du lịch đang từng bước được khẳng định.

Du lịch Phú Thọ đang từng bước bứt phá ngoạn mục. Dự kiến năm 2025, toàn tỉnh đón 14,5 triệu lượt khách, doanh thu đạt xấp xỉ 15.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 buồng phòng, trong đó nhiều khách sạn 4–5 sao sẵn sàng phục vụ du khách bốn phương.

Một trong những điểm nhấn rõ nét của du lịch Phú Thọ mùa lễ hội cuối năm 2025 chính là sự xuất hiện và hoàn thiện của nhiều sản phẩm du lịch mới, được hình thành trên cơ sở không gian phát triển mở rộng sau sáp nhập. Việc liên kết các vùng văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng đã tạo điều kiện để ngành du lịch xây dựng những tuyến, điểm và chuỗi sản phẩm có chiều sâu, giàu trải nghiệm.

Đồng bào dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù xúng xính trang phục cổ truyền trong một dịp lễ hội cuối năm

Với nhiều người dân Phú Thọ, những địa danh từng được xem là xa xôi, thuộc tỉnh khác như Tam Đảo, Mai Châu, đồi chè Long Cốc nay đã trở thành điểm đến trong tỉnh, từ đó khơi dậy tâm lý gần gũi, thôi thúc nhu cầu trải nghiệm và tạo ra những chuyển biến tích cực cho du lịch Phú Thọ ngay từ nội tại.

Bên cạnh các giá trị văn hóa truyền thống, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, kết hợp với các hoạt động lễ hội, ẩm thực, trải nghiệm mùa đông, trải nghiệm Giáng sinh để làm mới sản phẩm du lịch. Các khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng được chỉnh trang, bổ sung dịch vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, không gian check-in, chợ phiên cuối năm, góp phần gia tăng sức hút với du khách.

Đặc biệt, việc kết nối giữa du lịch tâm linh - văn hóa với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm đã giúp Phú Thọ khắc phục dần tính mùa vụ, mở rộng khả năng khai thác du lịch quanh năm. Mùa lễ hội cuối năm vì thế không còn là “khoảng lặng” mà trở thành một trong những giai đoạn sôi động của ngành du lịch tỉnh.

Những chuyển động tích cực của văn hóa - du lịch Phú Thọ mùa lễ hội cuối năm 2025 đã và đang mang lại những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Hoạt động du lịch góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhất là tại các khu vực có điểm du lịch, làng nghề, không gian văn hóa cộng đồng.

Công tác tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa được quan tâm hơn về chất lượng nội dung và hình thức, chú trọng yếu tố văn minh, an toàn, thân thiện với môi trường. Nhiều địa phương đã chủ động lồng ghép tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ trong các hoạt động lễ hội cuối năm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội.

Doanh nghiệp du lịch, dịch vụ cũng thể hiện rõ vai trò chủ động, sáng tạo trong xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, thích ứng linh hoạt với nhu cầu đa dạng của du khách dịp cuối năm và Giáng sinh. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, ngành chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng đã tạo nên bức tranh du lịch Phú Thọ cuối năm khởi sắc, giàu triển vọng.

Lễ hội kéo Song ở xã Bình Nguyên dịp đầu Xuân hằng năm luôn thu hút đông đảo du khách tham dự

Thực tế cho thấy, Phú Thọ đang sở hữu tiềm năng rất lớn để phát triển văn hóa - du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Không gian tỉnh sau sáp nhập mở ra dư địa mới cho việc liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Hệ thống di sản văn hóa phong phú, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, cùng với chiều sâu lịch sử của vùng Đất Tổ là nền tảng quan trọng để Phú Thọ phát triển các loại hình du lịch đặc thù. Khi được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn, các giá trị văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có điều kiện “sống” trong đời sống đương đại, trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng ngắn ngày, du lịch mùa lễ hội đang gia tăng mạnh, mở ra cơ hội để Phú Thọ khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong chuỗi du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đặc biệt, tỉnh đang hoàn thiện Đề án Phát triển văn hóa, con người giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng văn hóa vùng Đất Tổ, tạo nền tảng để trở thành trung tâm văn hóa cội nguồn của cả nước. Đáng chú ý, tỉnh xác định tăng đầu tư cho văn hóa lên tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm - một quyết tâm mạnh mẽ thể hiện sự coi trọng văn hóa như trụ cột phát triển.

Độc đáo Lễ hội Trâu rơm Bò rạ ở xã Vĩnh Hưng

Để phát triển văn hóa – du lịch Phú Thọ bền vững, tỉnh cần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quản lý; gắn phát triển du lịch với bảo tồn bản sắc văn hóa, tránh thương mại hóa lễ hội. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết vùng, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và đặt du lịch trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tổng thể, coi đây là kênh lan tỏa giá trị văn hóa và xây dựng hình ảnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Quang Nam