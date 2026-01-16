Giáo dục
Chuẩn bị các điều kiện để mở rộng quy mô, nâng cao vị thế Trường Đại học Hùng Vương

Chiều 16/1, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Đảng ủy Trường Đại học Hùng Vương đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác tuyển sinh đại học chính quy đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tổng số sinh viên nhập học năm 2025 là 2.735 sinh viên, vượt 119,9% chỉ tiêu được giao, tăng mạnh so với năm 2024. Công tác tuyển sinh và đào tạo sau đại học được triển khai đúng quy định, đạt kết quả khả quan với 279 học viên cao học trúng tuyển, đạt 94,6% kế hoạch; nhiều ngành tuyển đủ 100% chỉ tiêu. Đào tạo liên thông, vừa làm, vừa học tiếp tục khởi sắc với 1.168 học viên trúng tuyển, tăng gần gấp đôi so với năm 2024.

Nhà trường cũng hoàn thành và vượt kế hoạch trong công tác bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, với hàng nghìn học viên tham gia các chương trình bồi dưỡng theo chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu hướng dẫn. Đồng thời, tổ chức đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh cho hơn 17.600 học viên của nhiều cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với hàng trăm đề tài các cấp, nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, số lượng bài báo khoa học công bố trong và ngoài nước tăng mạnh. Công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, quản lý đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất tiếp tục được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hoàng Công Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hùng Vương trao tặng Giấy khen cho các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn diện, thực chất mà Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương đã đạt được trong năm 2025. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng của nhà trường đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, mở rộng không gian phát triển và đẩy mạnh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Đảng ủy nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; gắn xây dựng Đảng với đổi mới giáo dục đại học, tự chủ đại học và chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực. Tập trung rà soát, điều chỉnh ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển địa phương cũng như chuẩn bị các điều kiện cho công tác sáp nhập, mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của trường trong hệ thống giáo dục đại học.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương trao Giấy khen tặng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

Nhân dịp này, 4 tập thể và 65 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 được khen thưởng.

 Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thố Phó chủ tịch UBND tỉnh Tổng kết công tác xây dựng Đảng Đào tạo Triển khai nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học Nhân lực chất lượng cao Thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm Chỉ tiêu
