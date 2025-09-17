Chung sức dựng xây cộng đồng du lịch bền vững

Bằng sự liên kết, cùng nhau xây dựng cộng đồng gắn bó, nhiều hộ dân nông thôn đã biến làng quê thành điểm đến hấp dẫn, nơi nông nghiệp và du lịch hòa quyện, bổ trợ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững.

Dù đã cuối vụ, nhưng vườn thanh mai nhà ông Hà Văn Tính, thôn Khe Mai (đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vẫn rất đông du khách đến trải nghiệm hái quả. Gần cả một đời người gắn bó với nghề nông, chưa bao giờ ông Tính nghĩ đến có một ngày lão nông như ông lại trở thành một hướng dẫn viên, giới thiệu cho du khách về vườn thanh mai mấy chục năm tuổi, những điểm đến, món ngon, sản vật địa phương.

Từ ngày mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp nở rộ trên địa bàn, ông Tính cùng nhiều hộ dân có vườn cây ăn quả đã tham gia liên kết với HTX Khe Mai (Khe Mai Farm) để phát triển du lịch. Ông Tính cho biết: Mỗi mùa thanh mai đến, vườn của gia đình tôi luôn đông vui, nườm nượp khách ra vào, người lớn có, trẻ nhỏ có... Mọi người đến đây để được trải nghiệm hái thanh mai, thưởng thức thứ quả ngon đặc sản của Vân Đồn. Du khách đến cũng sử dụng những sản vật khác như gà, cá, rau, hoa quả... Nhờ đó nông dân chúng tôi yên tâm về đầu ra của nông sản.

Nhiều hộ dân thôn Khe Mai cũng đang tham gia vào mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm của Khe Mai Farm thông qua những vườn cây ăn quả của gia đình. Chị Đinh Lâm, quản lý Khe Mai Farm, cho biết: Chúng tôi liên kết với các nông dân bản địa phát triển các vườn cây ăn quả như ổi, thanh long, thanh mai, vải, ngô... thành những điểm đến trải nghiệm. Mùa nào thức nấy, du khách đến đây sẽ được chính những người dân hướng dẫn và tự tay chăm sóc, thu hái cây quả trong vườn, thưởng thức những nông sản đặc trưng. Chúng tôi đang hướng đến xây dựng một cộng đồng du lịch bền vững, vừa tăng thu nhập cho chính người dân tham gia, vừa quảng bá, giới thiệu những nét đẹp thiên nhiên, con người của vùng đất Vân Đồn.

Người dân xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn cùng nhau giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa để phát triển du lịch. Ảnh: Hữu Việt

Cùng nhau phát triển du lịch nông nghiệp cũng là hướng đi của nhiều hộ dân ở xóm họ Đặng, thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn). Từ năm 2016, theo chủ trương của địa phương là phát triển nơi đây thành điểm du lịch cộng đồng, do đó, các gia đình đã được vận động di dời chuồng trâu, bò ra xa nhà, làm vệ sinh toàn bộ thôn xóm. Để tạo điểm nhấn cho xóm họ Đặng trong việc làm du lịch cộng đồng, chính quyền xã kêu gọi các hộ dân đồng ý vẽ tranh tường. Đến nay, cả xóm có khoảng 20 hộ dân thì đã có hơn một nửa số hộ có những bức tường nhà được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh. Đặc biệt, các hộ cũng chung tay giữ gìn cảnh quan, dọn dẹp thường xuyên, ngõ xóm ngăn nắp đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp; đồng thời, tích cực gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa, trò chơi dân gian, nghề truyền thống... phục vụ cho phát triển du lịch trải nghiệm.

Hay như ở vùng trồng ổi Hoành Bồ, các nhà vườn cũng đã liên kết với nhau thành tổ hợp tác du lịch trải nghiệm, cùng nhau thiết lập các điểm, tuyến tham quan cho du khách, chia sẻ lượng khách trong những dịp cao điểm hay khi có các đoàn lớn. Sự gắn kết ấy không chỉ giúp các hộ nông dân tránh được tình trạng cạnh tranh manh mún, mà còn hình thành nên một cộng đồng làm du lịch bền vững, có khả năng tự điều tiết, hỗ trợ lẫn nhau để duy trì chất lượng dịch vụ và gìn giữ môi trường sinh thái.

Hợp sức chung tay xây dựng cộng đồng phát triển du lịch nông nghiệp không chỉ mở ra hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế, mà còn khẳng định giá trị bền vững khi gắn du lịch với nông nghiệp, văn hóa và môi trường. Trong hành trình ấy, mỗi hộ dân, mỗi làng quê không chỉ là điểm đến, mà còn là chủ thể sáng tạo, là người gìn giữ và lan tỏa bản sắc, để đưa hình ảnh con người và quê hương Đất mỏ ngày càng tỏa sáng.

Nguồn baoquangninh.vn