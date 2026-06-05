Chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ tư: Tập trung tháo gỡ “nút thắt” cho doanh nghiệp xây dựng

Sáng 5/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ tư. Đây là diễn đàn đối thoại cởi mở, thẳng thắn nhằm lắng nghe, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Hội Doanh nhân tỉnh cùng các doanh nghiệp thành viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì chương trình Cà phê doanh nhân phiên thứ tư.

Tham dự chương trình có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội Doanh nhân tỉnh và một số doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, đại diện Hội Doanh nhân tỉnh và các doanh nghiệp xây dựng đã trực tiếp phản ánh những “nút thắt” lớn đang gây ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản lý, thi công và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh, đại biểu Quốc Hội khoá XVI thay mặt các doanh nghiệp trao đổi tại chương trình.

Tập trung vào mảng xây lắp, các doanh nghiệp đã nêu lên 4 nhóm vấn đề bất cập liên quan đến việc cập nhật chỉ số giá, công bố giá vật liệu xây dựng; quy hoạch, phê duyệt và chỉ định bãi đổ thải; thủ tục cấp phép mỏ vật liệu.

Theo đó, về giá dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hiện nay hệ thống đang tự động trích xuất giá dự thầu sau giảm giá (đã bao gồm cả chi phí dự phòng). Điều này chưa đồng nhất với quy định giá trị giảm giá tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh tại Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính). Sự bất cập về mặt công thức tính toán trên hệ thống đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của các nhà thầu.

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi tại chương trình.

Về đơn giá vật liệu xây dựng và cơ chế điều chỉnh hợp đồng, các doanh nghiệp phản ánh, giá vật liệu xây dựng trên thị trường biến động mạnh, có dự án thi công từ năm 2023 đến nay giá cát đắp đã tăng hơn 60%. Trong khi đó, giá công bố của cơ quan quản lý nhà nước tại nhiều thời điểm chỉ bằng 60 - 70% giá thực tế thị trường. Thực trạng này khiến doanh nghiệp xây dựng rơi vào tình trạng “càng làm càng lỗ”, buộc phải thi công cầm chừng, gây chậm tiến độ các công trình và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh.

Doanh nghiệp kiến nghị, tỉnh cần kịp thời thông báo giá sát với thị trường khi có biến động mạnh, đồng thời có giải pháp cho phép điều chỉnh theo đơn giá trực tiếp đối với hợp đồng trọn gói hoặc đơn giá cố định.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phát biểu tại chương trình.

Đối với việc quản lý dòng tiền tạm ứng hợp đồng, doanh nghiệp đề xuất tỉnh nghiên cứu, xem xét có cơ chế điều chỉnh riêng cho các trường hợp đặc thù.

Về những vướng mắc liên quan đến mỏ vật liệu và bãi đổ thải xây dựng, nhiều doanh nghiệp cho rằng thủ tục cấp phép mỏ còn nhiều bất cập, trữ lượng mỏ đất khai thác thương mại không đủ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc đã được chỉ định trước cho một số dự án cố định, khiến nhà thầu gặp khó khi tự cam kết nguồn vật liệu lúc đấu thầu. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm bãi đổ thải tại nhiều địa phương đang làm khó doanh nghiệp. Các đơn vị kiến nghị chủ đầu tư cần chủ động chỉ định rõ vị trí mỏ vật liệu hợp pháp và bãi đổ thải ngay trong hồ sơ dự án.

Sau khi nghe báo cáo, phản ánh của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh như cập nhật chỉ số giá, công bố giá vật liệu xây dựng; quy hoạch, phê duyệt và chỉ định bãi đổ thải; tháo gỡ thủ tục cấp phép mỏ vật liệu, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án các khu vực theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, phối hợp với các địa phương tìm giải pháp khắc phục triệt để, không để tình trạng thiếu vật liệu hay giá không sát thực tế làm chậm tiến độ thi công công trình.

Nhấn mạnh tinh thần “nói đi đôi với làm”, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trước ngày 20/6 căn cứ quy hoạch bãi thải xây dựng đã được duyệt, tổ chức kiểm tra, làm việc với các địa phương hoàn thiện các thủ tục nhằm đưa các bãi đổ thải đi vào hoạt động trên thực tế. Đối với giá vật liệu, Sở Xây dựng và Sở Tài chính phải khảo sát thực tế với tần suất dày hơn, đồng thời công bố thêm các loại vật liệu khác nhau cho sát với thực tế.

Đối với các vướng mắc thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổng hợp, có văn bản kiến nghị lên Cục Quản lý đấu thầu, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia và các bộ chủ quản để sớm có hướng dẫn, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho nhà thầu.

Quang cảnh chương trình cà phê doanh nhân phiên thứ tư, sáng 5/6/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh luôn trân trọng và đặt lợi ích, sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp lên hàng đầu. Chương trình Cà phê doanh nhân sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, thực chất để chính quyền và doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung. Đồng chí yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt vào cuộc tháo gỡ ngay các nút thắt thuộc thẩm quyền, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh nhà.

Đinh Vũ