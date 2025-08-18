Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Tối 18/8, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phú tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Phú tặng hoa cho các đơn vị tham gia giao lưu

Tại đêm giao lưu, hơn 20 tiết mục dân vũ, nhảy hiện đại của các đội văn nghệ, các diễn viên không chuyên đã mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, đất nước trên đường đổi mới...

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm giao lưu

Chương trình nghệ thuật chào mừng Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương cùng nhau ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc..

Nhân dân xã Vĩnh Phú hào hứng khi được xem các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Đồng chí Bùi Quang Đạo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Phú cho biết: Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước, hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phú lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Từ đó mở ra một chương mới cho sự phát triển của xã nhà, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng sức đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và toàn thể Nhân dân trong xã để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thuý Hường