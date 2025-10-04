Chương trình Tết Trung thu “Nấu ăn cho em”

Chiều 4/10, UBND xã Cao Sơn phối hợp với Hội Lái xe 28; Hội lái xe Hà Nam; chùa Vĩnh Quang và một số nhóm thiện nguyện Hà Nội, Quảng Ninh tổ chức chương trình Tết trung thu “Nấu ăn cho em” tại xã Cao Sơn.

Biểu diễn múa lân tại chương trình.

Theo đó, Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức nấu 1.700 suất cơm cho các em học sinh đang theo học tại các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Cao Sơn; biểu diễn văn nghệ, múa lân, trao quà bánh, đèn ông sao cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu. Ngoài ra, các nhóm thiện nguyện cũng đã trao 20 suất quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

1.700 em học sinh Mầm non, Tiểu học và Trung học sơ sở trên địa bàn xã Cao Sơn được tặng bánh kẹo và đèn ông sao vui Tết Trung thu.

Thông qua chương trình, các nhóm thiện nguyện và mạnh thường quân mong muốn chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn thông qua bữa ăn ngon, các hoạt động vui chơi, tặng quà.

