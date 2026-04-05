Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động

Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các lĩnh vực của đời sống. Đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), chuyển đổi số được xem như “chìa khóa” để nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và phát triển bền vững. Nhận thức rõ điều đó, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước đưa công nghệ số trở thành công cụ đắc lực trong điều hành, hỗ trợ và phát triển KTTT, HTX trên địa bàn.

Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị chè đặc sản địa phương.

Đổi mới phương thức hoạt động

Những năm gần đây, Liên minh HTX tỉnh đã khai thác hiệu quả các kênh thông tin nội bộ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, điều hành và hỗ trợ cơ sở. Trang thông tin điện tử LMHTX.PHUTHO.GOV.VN được nâng cấp, hoàn thiện với nhiều chuyên mục thiết thực, kịp thời cập nhật chủ trương, chính sách, pháp luật mới, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và cả nước, trở thành kênh quảng bá hiệu quả sản phẩm của các HTX thành viên.

Cùng với đó, Fanpage “Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ” và các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo được khai thác hiệu quả, tạo sự lan tỏa thông tin nhanh chóng, đa chiều. Nội dung tuyên truyền được đổi mới, phong phú, từ tin, bài, phóng sự ảnh đến video clip, góp phần đưa hình ảnh KTTT, HTX đến gần hơn với cộng đồng và thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh đã phát hành 56 số Bản tin KTTT với hơn 21.000 cuốn; biên tập, phát hành 1.000 cuốn cẩm nang sản phẩm HTX; đăng tải gần 1.500 tin, bài trên trang thông tin điện tử. Đặc biệt, việc xây dựng 13 video clip với chủ đề “Kết nối cung cầu, xây dựng liên kết phát triển sản phẩm” đã góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm OCOP của các HTX, phục vụ hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại.

Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong quản lý, điều hành. Hệ thống quản lý văn bản điện tử, họp trực tuyến, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu số được triển khai đồng bộ, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý thông tin về HTX, tổ hợp tác và thành viên.

Sau sáp nhập, quy mô và phạm vi hoạt động của Liên minh HTX tỉnh được mở rộng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, linh hoạt. Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp khắc phục nhiều khó khăn từ sự phân tán dữ liệu, khác biệt về nhận thức và năng lực số giữa các đơn vị, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với các định hướng lớn của Trung ương như Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hay Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, Luật HTX năm 2023 đã bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý quan trọng để HTX ứng dụng khoa học - công nghệ trong quản trị, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác xã nấm Tam Đảo, xã Tam Đảo đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, giới thiệu sản phẩm trên nền tảng trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nâng cao năng lực, thúc đẩy chuyển đổi số

Xác định con người là yếu tố then chốt, Liên minh HTX tỉnh đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, viên chức. Nhiều lớp tập huấn được tổ chức với nội dung thiết thực như kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh; kỹ năng tuyên truyền; tư vấn, hướng dẫn HTX thực hiện Luật HTX năm 2023; cập nhật các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT.

Đặc biệt, các chương trình đào tạo chuyên sâu về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm hỗ trợ công tác truyền thông đã giúp đội ngũ cán bộ từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ mới. Qua đó, nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hỗ trợ HTX phát triển.

Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản lý và phương thức làm việc. Mỗi cán bộ Liên minh HTX tỉnh vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa đóng vai trò là “hạt nhân” lan tỏa tinh thần đổi mới, chủ động tiếp cận và hướng dẫn các HTX ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Thực tế tại HTX sản xuất, chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương là minh chứng rõ nét. Nhờ sự hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh trong việc tiếp cận công nghệ số, HTX đã từng bước ứng dụng các nền tảng trực tuyến trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc HTX chia sẻ: “Trước đây, tiêu thụ chè chủ yếu dựa vào tiểu thương, thị trường hạn hẹp. Từ khi được tập huấn và hỗ trợ về chuyển đổi số, HTX đã sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm chè Đá Hen không chỉ tiêu thụ tốt trong tỉnh mà còn vươn ra nhiều thị trường khác”.

Cùng với đào tạo kỹ năng, Liên minh HTX tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Việc ứng dụng công nghệ số luôn đi đôi với tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, bảo vệ thông tin nội bộ và thông tin của các HTX. Cán bộ được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn thông tin, chủ động nhận diện và phòng ngừa rủi ro trong môi trường số.

Trong thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng bài bản, đồng bộ và thực chất. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng số theo từng cấp độ, gắn với vị trí việc làm; đưa tiêu chí chuyển đổi số vào đánh giá, xếp loại cán bộ hằng năm; hoàn thiện hệ thống dữ liệu về HTX theo hướng tập trung, thống nhất.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy hiệu quả các nền tảng số; tăng cường liên kết, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong hỗ trợ HTX tiếp cận công nghệ, mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực KTTT, HTX phát triển năng động, hiệu quả, thích ứng tốt với xu thế chuyển đổi số.

Có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, mà còn tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong cách tiếp cận, hỗ trợ khu vực KTTT. Khi công nghệ được ứng dụng ngày càng sâu rộng, các HTX sẽ có thêm điều kiện đổi mới phương thức sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh. Với định hướng đúng đắn, sự chủ động trong triển khai, chuyển đổi số sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để Liên minh HTX tỉnh đồng hành cùng các HTX phát triển theo hướng hiện đại, thích ứng linh hoạt và bền vững trong giai đoạn tới.

Hoàng Hương