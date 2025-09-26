“Chuyển đổi xanh” - động lực phát triển bền vững

Nhiều năm qua, KCN Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình đã trở thành điểm nhấn trong công tác thu hút đầu tư. Ngay từ khi thành lập, Ban quản lý KCN cùng chính quyền địa phương đã đề ra chủ trương khuyến khích thu hút các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là sự chuẩn bị dài hơi, đón đầu xu thế: “Chuyển đổi xanh”.

Trong hơn 20 năm đầu tư, hoạt động tại địa phương, Công ty TNHH Sankoh luôn nhất quán với phương châm sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

Lan tỏa từ công nghiệp đến nông nghiệp

Định hướng đó đã được minh chứng bằng hàng loạt dự án hiệu quả. Công ty TNHH Bandai Việt Nam, chuyên sản xuất cụm dây dẫn điện ôtô, mỗi năm cung ứng 15 triệu sản phẩm cho nhiều đối tác quốc tế. Quá trình sản xuất, doanh nghiệp vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế vừa tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn môi trường. Cùng chung mục tiêu phát triển bền vững, Công ty TNHH Sankoh Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử cũng luôn nhất quán với phương châm “xanh - thân thiện - bền vững”. Trong hơn 20 năm đầu tư tại địa phương, Công ty đã xây dựng một môi trường an toàn từ nhà máy sản xuất tới môi trường xung quanh.

Mới đây, tại lễ khánh thành Nhà máy sản xuất và chế tạo bảng mạch in điện tử giai đoạn I, ông Atsushi Satake - Phó Chủ tịch điều hành tập đoàn Meiko (Nhật Bản) khẳng định: Chúng tôi nghiêm túc thực hiện và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu “Chuyển đổi xanh” nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Những kết quả trên khẳng định rằng Phú Thọ đang đi đúng hướng trong lựa chọn ưu tiên phát triển. Thành công của Meiko hay Bandai, Sankoh và nhiều nhà máy, tập đoàn ở khắp các địa phương, KCN trong toàn tỉnh cho thấy sản xuất xanh, đầu tư xanh đã mang lại những giá trị, hiệu quả và còn là một điểm tựa cho sự phát triển bền vững.

“Sản xuất xanh” trong công nghiệp đã tạo đà phát triển bền vững cho kinh tế xã hội của tỉnh.

Thời gian qua, “Chuyển đổi xanh” không gói gọn trong sản xuất công nghiệp mà đã bao trùm tất cả các lĩnh vực đời sống, KT-XH của tỉnh. Trong nông nghiệp, mô hình canh tác hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn đang được nhân rộng. Người dân mạnh dạn chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước, giảm sử dụng hóa chất. Theo báo cáo của Sở NN&MT trong năm 2025, tỉnh đã khuyến khích chuyển dịch cơ cấu từ cây trồng truyền thống sang cây ăn quả và cây công nghiệp ngắn ngày mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp xu hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Trong chăn nuôi, dù tổng đàn trâu, bò giảm, song sản lượng thịt các loại ước đạt trên 324 nghìn tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của việc áp dụng mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, giảm phát thải.

Cùng với đó, diện tích nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện gắn với bảo vệ nguồn lợi tự nhiên và phát triển du lịch sinh thái đạt gần 20 nghìn ha, sản lượng hơn 46 nghìn tấn, tăng 4,5% đang mang lại hiệu quả kép khi vừa tạo sinh kế, vừa bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực y tế, định hướng “xanh” thể hiện ở việc giảm rác thải nhựa y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng an toàn và thân thiện. Ở lĩnh vực du lịch, các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bản sắc văn hóa và cảnh quan tự nhiên, góp phần đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn trong “hành trình xanh” của du khách.

Một điểm nhấn khác của “Chuyển đổi xanh” là Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc trưng gắn với nông nghiệp sạch, hữu cơ, thân thiện môi trường. Nhiều sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, 5 sao, trở thành hàng hóa tiêu biểu của tỉnh.

Biến “Chuyển đổi xanh” thành động lực tăng trưởng

Theo dự tính tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 ước đạt trên 10%. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch hành động nhằm gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo.

Người dân ở làng nghề truyền thống sản xuất mỳ gạo Hùng Lô, phường Vân Phú chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống sang áp dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước.

Tại hội thảo tư vấn, phản biện về “Chuyển đổi xanh - cơ hội và giải pháp đối với tỉnh Phú Thọ” do Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương tổ chức mới đây, ông Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: “Chuyển đổi xanh” là xu thế tất yếu, sẽ trở thành một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu trong tương lai. Theo ông, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với định hướng xanh sẽ quyết định thành công của chiến lược này. Đó cũng là điều kiện then chốt để tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu phát triển.

Ở góc độ khoa học công nghệ, ông Hồ Đình Lưỡng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh khẳng định: “Chuyển đổi xanh” sẽ đưa đến sự phát triển bền vững cho địa phương. Đây không chỉ là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn mở ra không gian phát triển mới, gắn kết lợi ích kinh tế với môi trường và cộng đồng.

Thực tế, khi tham gia vào xu thế này, tỉnh Phú Thọ cũng đứng trước cả cơ hội và thách thức. Một mặt, địa phương có lợi thế về vị trí, nguồn nhân lực và tiềm năng đa dạng để triển khai nhiều mô hình xanh. Mặt khác, yêu cầu về vốn đầu tư, công nghệ hiện đại và sự thay đổi nhận thức xã hội vẫn còn là rào cản. Điều đó đòi hỏi sự chung tay, đồng hành của doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng để biến “Chuyển đổi xanh” thành hành động thực chất.

“Chuyển đổi xanh” trong sản xuất nông nghiệp đang là một xu thế phù hợp xu hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn.

Để đưa “Chuyển đổi xanh” trở thành động lực, thời gian qua tỉnh đã đặt ra mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên dự án công nghệ cao, hạn chế dự án có nguy cơ ô nhiễm. Song song với đó là tập trung triển khai, hoạch định các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo. Đặc biệt, tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, các vấn đề về “Chuyển đổi số”, “Chuyển đổi xanh” đã trở thành quan điểm, mục tiêu, nội dung trọng tâm, xuyên suốt; là định hướng chính trị, cơ sở nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh - tuần hoàn - tăng trưởng bền vững.

Mạnh Hùng