Chuyển mạnh từ “triển khai” sang “tạo kết quả đo đếm được” trong phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ hai năm 2026. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trụ sở Chính phủ đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số tiếp tục được thực hiện quyết liệt từ Trung ương đến địa phương. Việc triển khai, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; thống kê, rà soát, chuẩn hóa, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, triển khai tiện ích và kết nối dữ liệu được tập trung thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Đối với giải pháp chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, cả nước đã thực hiện chi trả cho trên 720 nghìn người qua tài khoản với số tiền trên 39 tỷ đồng. Ở lĩnh vực ngân hàng đã có hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (tăng gần 7 triệu hồ sơ so với kỳ báo cáo trước) và 1,72 triệu hồ sơ khách hàng, tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID (đạt 100% tổng lượng tài khoản phát sinh giao dịch trên kênh số). Lĩnh vực y tế ghi nhận 1.201/1.650 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc (tăng 9 bệnh viện so với tháng 1/2026).

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đã được triển khai tại 18 cảng hàng không; trên 2,7 triệu lượt hành khách sử dụng giải pháp đủ điều kiện thu nhận sinh trắc học; trên 1,7 triệu lượt qua cửa kiểm soát an ninh tự động thành công và trên 900 nghìn lượt hành khách qua cửa kiểm soát lên tàu bay thành công.

Trong lĩnh vực tài chính đã có hơn 453 nghìn cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với hơn 5,5 tỷ hóa đơn được khởi tạo; kết quả thu thuế từ các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt gần 13,6 nghìn tỷ đồng.

Cả nước đã cấp hơn 87 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, thu nhận trên 95,9 triệu hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt trên 68 triệu tài khoản. Nền tảng VNeID hiện cung cấp 50 tiện ích, ghi nhận trung bình 1,5 triệu lượt người dân sử dụng, truy cập mỗi ngày. Tính đến ngày 20/3/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2026 đạt 48,05%, trong đó khối bộ, ngành đạt tỷ lệ 68%, khối tỉnh đạt tỷ lệ 21,19% (tăng 7,87% so với cùng kỳ năm 2025).

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và kết quả tích cực các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung chuyển mạnh từ “triển khai nhiệm vụ” sang “tạo kết quả cụ thể, đo đếm được”, lấy hiệu quả thực chất, sản phẩm đầu ra và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội làm thước đo chủ yếu; hoàn thiện và tổ chức triển khai hiệu quả danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, bảo đảm lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, cần phân loại rõ các nhóm công nghệ để có cơ chế tổ chức thực hiện phù hợp, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp và vai trò định hướng, hỗ trợ của Nhà nước; thiết lập và vận hành hiệu quả cơ chế điều phối liên ngành, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, gắn trách nhiệm với thẩm quyền và nguồn lực; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, thông thoáng, chấp nhận rủi ro có kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, mua sắm công nghệ; phát triển mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường liên kết giữa Nhà nước - viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu và phát triển hạ tầng số đồng bộ, bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; nâng cao hiệu quả triển khai chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc. Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; đổi mới mạnh mẽ đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đổi mới phương thức quản trị, theo dõi, giám sát và đánh giá, Thủ tướng Chính phủ đề nghị chuyển mạnh sang quản trị dựa trên dữ liệu và hệ thống chỉ số thống nhất; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kịp thời xử lý các trường hợp chậm tiến độ, né tránh trách nhiệm.

Lê Hoàng