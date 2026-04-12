Nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế Trung Quốc Thẩm Thi Vĩ:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ Việt-Trung

Hai chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm sau khi nhậm chức Tổng Bí thư (tháng 8/2024) và Chủ tịch nước (tháng 4/2026), đều lựa chọn điểm đến là Trung Quốc, cho thấy sự coi trọng cao độ và tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến trưng bày các văn kiện hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình tháng 4/2025. Ảnh: TTXVN

Đây là quan điểm của ông Thẩm Thi Vĩ, người sáng lập The China Briefing newsletter, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế của Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Thẩm Thi Vĩ cho biết, đồng chí Tô Lâm chọn Trung Quốc là điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 8/2024. Lần này, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi được bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm cũng lựa chọn Trung Quốc là điểm đến. Sự lựa chọn này thể hiện đầy đủ sự coi trọng của Việt Nam đối với tình hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời nêu bật tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Ông Thẩm Thi Vĩ, nhà bình luận các vấn đề chính trị và kinh tế quốc tế của Trung Quốc

Ông Thẩm Thi Vĩ nhận định, hiện nay, cả hai nước đều phải đối mặt với những thách thức chung về an ninh năng lượng và áp lực thuế quan. Chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị và xây dựng sự đồng thuận về hợp tác, đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Nhìn về tương lai, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai nước, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, nhất là tập trung tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị đất nước giữa hai Đảng, hai Nhà nước, học hỏi lẫn nhau trong cải cách, mở cửa; chung tay giải quyết những rủi ro và thách thức do những điều chỉnh sâu sắc của tình hình quốc tế mang lại, kiểm soát thỏa đáng những khác biệt, ngăn ngừa các loại rủi ro và không ngừng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, năng lượng, chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, trao đổi văn hóa và hợp tác địa phương; cùng nhau củng cố sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, mang lại lợi ích tốt hơn cho nhân dân hai nước, góp phần tạo thêm sự ổn định và năng lượng tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Đánh giá về quan hệ hai nước thời gian qua, ông Thẩm Thi Vĩ cho rằng, trong năm qua, Trung Quốc và Việt Nam đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam. Quan hệ song phương duy trì xu thế tốt đẹp, kết nối hiệu quả và phát triển nhanh chóng, đồng thời làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và hợp tác thiết thực.

Ông Thẩm Thi Vĩ thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Long Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, tháng 12/2023. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đặc biệt, đáng chú ý là việc tổ chức thành công cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” Trung Quốc-Việt Nam đầu tiên trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho sự giao lưu toàn diện, sâu rộng và chiến lược giữa hai Đảng, hai nước, thể hiện đầy đủ tính chất chiến lược, đặc biệt và hướng tới tương lai của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam và cũng là một nhân tố thiết yếu trong việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Dựa trên cơ chế này, sự tin cậy chính trị lẫn nhau giữa hai bên không ngừng được củng cố, hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, kết nối, an ninh không ngừng tiến triển, giao lưu văn hóa tiếp tục gia tăng.

Nhà bình luận quốc tế Thẩm Thi Vĩ cho biết, năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 80 năm thắng lợi Vạn Lý Trường Chinh của Hồng quân Công Nông Trung Quốc, hai bên có thể tiếp tục tận dụng các cơ chế như “Hành trình Đỏ nghiên cứu và học tập”, tổ chức cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc giao lưu và tìm hiểu tại các điểm trọng yếu dọc theo tuyến đường Vạn Lý Trường Chinh; đồng thời, có thể tổ chức các chuyến thăm, giao lưu cho thanh niên Trung Quốc tới Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết của thế hệ trẻ với tinh thần cách mạng của hai Đảng, hai nước, không ngừng làm sâu sắc thêm tình hữu nghị thanh niên.

Trong tương lai, hai bên có thể mở rộng hơn nữa giao lưu giữa thế hệ trẻ và hợp tác địa phương trong khuôn khổ cơ chế đối thoại chiến lược “3+3”, thúc đẩy trao đổi thiết thực, sâu sắc hơn giữa các tỉnh biên giới và các thành phố trọng điểm, để tình hữu nghị sâu sắc “đồng chí, anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam bám rễ vào cơ sở và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo nền tảng dư luận vững chắc cho sự phát triển quan hệ song phương.

Nói về vai trò của báo chí, truyền thông trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác song phương, ông Thẩm Thi Vĩ kiến nghị các cơ quan báo chí, truyền thông hai nước cùng tổ chức các hoạt động đưa tin, tác nghiệp chung liên quan đến hợp tác chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng, để công chúng hiểu thêm về những điểm sáng, những đột phá và cả những nút thắt trong hợp tác chuỗi ngành nghề. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới mang đến cả cơ hội và thách thức cho truyền thông, hai bên cũng cần tăng cường giao lưu giữa các cơ quan báo chí truyền thống, các hãng truyền thông mới, đặc biệt là những thanh niên có ảnh hưởng trên mạng xã hội.

