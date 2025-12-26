CLB Mo Mường Lạc Sơn chung tay bảo tồn di sản Mo Mường

Ngày 26/12, Câu lạc bộ (CLB) Mo Mường Lạc Sơn, xã Thượng Cốc tổ chức Lễ tổng kết hoạt động năm 2025, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2026 và kết nạp hội viên mới. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thượng Cốc cùng đông đảo nghệ nhân Mo Mường đến từ các CLB, Ban liên lạc Mo Mường các xã trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT&DL tặng hoa chúc mừng CLB Mo Mường Lạc Sơn.

CLB Mo Mường Lạc Sơn được thành lập năm 2019 theo Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn (cũ). Trải qua 6 năm hoạt động, CLB đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của di sản Mo Mường.

Các hội viên CLB có thành phần đa dạng, gồm nghệ nhân Mo Mường, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và những người yêu mến Mo Mường. Từ 35 hội viên ban đầu, đến nay CLB đã phát triển lên 50 hội viên. Trong quá trình hoạt động, các nghệ nhân và hội viên CLB đã thực hành, duy trì hàng nghìn nghi lễ tín ngưỡng dân gian trong đám tang và các nghi lễ cầu mạnh khỏe, cầu an lành cho nhân dân. Riêng năm 2025, các thành viên CLB đã thực hiện hơn 4.000 nghi lễ, góp phần ổn định đời sống tinh thần cho cộng đồng.

Ban chủ nhiệm CLB Mo Mường Lạc Sơn chào mừng các hội viên mới được kết nạp.

CLB Mo Mường Lạc Sơn cũng tích cực tham gia công tác nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản. CLB đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Âm nhạc quốc gia và Sở Văn hóa – Thể thao và Thông tin tỉnh Hòa Bình (cũ) tham gia xây dựng Hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Mo Mường là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Trong quá trình này, CLB đã tổ chức ghi hình các nghi lễ Mo Mường tại một đám tang thực tế ở xã Văn Sơn (cũ), đồng thời tập hợp hơn 40 túi khót phục vụ công tác lập hồ sơ. Hai hội viên là ông Bùi Văn Minh và ông Bùi Huy Vọng đã được mời tham luận tại Hội thảo quốc tế về Mo Mường.

Các nghệ nhân giới thiệu trưng bày hình ảnh về các hoạt động, nghi lễ Mo Mường.

Bên cạnh đó, một số hội viên CLB đã tham gia điều tra, sưu tầm tư liệu, viết hồ sơ khoa học phục dựng, tôn tạo và làm chủ tế trong các lễ hội dân gian tiêu biểu của dân tộc Mường như Lễ hội Trường Khạ, Lễ hội Đình Khói... trên địa bàn huyện Lạc Sơn (cũ).

Đến nay, CLB Mo Mường Lạc Sơn có 1 hội viên được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân và 5 hội viên được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú. Các hội viên CLB luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là những công dân có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng, giữ vai trò điểm tựa tinh thần, giúp các gia đình tang chủ, người đau ốm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Các nghệ nhân Mo Mường trong trang phục truyền thống.

Ngoài ra, CLB còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ phục dựng Đền Áng Ka và khôi phục Lễ hội dân gian Đền Áng Ka – lễ hội thuộc nhóm Khai hạ đã được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia; sưu tầm, viết kịch bản phục dựng các lễ hội dân gian như Lễ hội Đình Khói, Lễ hội Đình Trường Khạ, Lễ hội Đình Khênh. Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh được mời làm Chủ tế tại các lễ hội này.

Biểu diễn văn nghệ tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra như biểu diễn văn nghệ, hát thường đang bộ mẹng, trình tấu chiêng Mường, trình diễn Mo vía, Mo đám; tham quan không gian trưng bày hiện vật tại ngôi nhà sàn cổ của Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh và kết nạp hội viên mới.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh ghi nhận những đóng góp của CLB Mo Mường Lạc Sơn trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mo Mường; đồng thời đề nghị CLB và các CLB Mo Mường trên địa bàn tỉnh chú trọng truyền dạy cho thế hệ trẻ, mở rộng kết nối với các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa; từng bước đẩy mạnh số hóa tư liệu, phát huy giá trị tích cực của Mo Mường đúng quy định pháp luật, tránh mê tín dị đoan; chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thiện hồ sơ Đề án bảo tồn Mo Mường trong thời gian tới...

Hồng Duyên