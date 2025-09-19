CLB Xuân Thiện Phú Thọ hướng tới mục tiêu lên hạng V.League

Cuối tuần này, CLB bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ sẽ có chuyến hành quân đến làm khách của Đồng Tháp ở ngày khai màn Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia mùa giải 2025-2026. Trong mùa giải đầu tiên xuất hiện ở Giải hạng Nhất, cái tên Xuân Thiện Phú Thọ dù không có nhiều thời gian nhưng vẫn chuẩn bị nghiêm túc để hướng tới mục tiêu lớn là lên hạng.

Thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện

Sau trận đấu ở Cúp Quốc gia với Ninh Bình, CLB Xuân Thiện Phú Thọ đã có những sự thay đổi lớn về nhân sự. HLV Lê Quốc Vượng cùng đội ngũ trợ lý từ CLB Hòa Bình lên nắm quyền thay thế cho ban huấn luyện cũ. Với kinh nghiệm nhiều năm dẫn dắt CLB Hòa Bình ở Giải hạng Nhất, HLV Quốc Vượng được kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu đội bóng đặt ra. Chia sẻ về mục tiêu ở mùa giải 2025-2026, nhà cầm quân 43 tuổi cho biết: "Mục tiêu của đội là phải lên hạng. Bằng mọi giá chúng tôi phải dốc hết sức để hoàn thành mục tiêu này."

HLV Lê Quốc Vượng được kỳ vọng sẽ mang được tinh thần từng xây dựng ở CLB Hòa Bình đến Xuân Thiện Phú Thọ.

Các đội bóng khi tham dự Giải hạng Nhất có thể có những mục tiêu khác nhau, nhưng rất ít đội đặt mục tiêu lên hạng để đến với đấu trường danh giá nhất của bóng đá Việt Nam V.League. Trong 12 đội tham dự Giải hạng Nhất thì chỉ có 1,5 suất lên hạng, đồng nghĩa với việc chỉ có đội vô địch được lên hạng trực tiếp. Nếu chỉ xếp thứ 2 thì sẽ phải đá play-off với đội đứng áp chót của V-League 2025-2026. Đây là thử thách không hề dễ.

Trước khi bắt đầu buổi tập, ban huấn luyện luôn quán triệt tinh thần nghiêm túc và nỗ lực đến các cầu thủ.

Xét về thời gian chuẩn bị cho giải, Xuân Thiện Phú Thọ gặp nhiều bất lợi khi mới chỉ hoàn thiện tổ chức trong khoảng chưa đến một tuần trước khi giải khởi tranh. Nhưng cũng có một lợi thế là lãnh đạo đội rất nghiêm túc với mục tiêu đề ra khi nhanh chóng đưa đội bóng vào vận hành ổn định trong thời gian rất ngắn.

Chia sẻ về lý do đồng ý lên nắm quyền ở sân Việt Trì sau rất nhiều thay đổi thời gian qua, HLV Quốc Vượng khẳng định: "Tôi rất đam mê bóng đá và nhận thấy lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đội thực sự nghiêm túc với mục tiêu hướng tới thành tích cao. Điều này phù hợp với mục tiêu cá nhân của tôi."

Đội bóng hướng tới triết lý bóng đá tấn công cống hiến cùng mục tiêu thăng hạng.

Những buổi tập vừa qua ở Phú Thọ, HLV Lê Quốc Vượng cho thấy dấu ấn lớn tác động vào chuyên môn với mong muốn xây dựng một tập thể đoàn kết và lối đá cống hiến trên nền tảng chiến thuật cao. Ở các bài tập chiến thuật, cựu danh thủ bóng đá Việt Nam thường xuyên thúc giục tinh thần của các cầu thủ và yêu cầu cao về khả năng pressing (gây áp lực) liên tục lên đối phương. Đó là một phong cách bóng đá hiện đại nhưng đề cao tính cống hiến, tuy nhiên cũng sẽ không dễ để thực hiện khi đòi hỏi thể lực cao và tính đồng bộ của đội hình.

HLV trưởng CLB Xuân Thiện Phú Thọ cho biết: "Thực ra tôi muốn xây dựng một lối chơi tấn công cống hiến. Bóng đá là để phục vụ khán giả nên làm sao phải chơi để khán giả Phú Thọ chấp nhận được. Tôi sẽ cố gắng mang một chất riêng đến với Xuân Thiện Phú Thọ và mong khán giả sẽ thích thú khi tới sân xem các cầu thủ thi đấu."

Ngoại binh tốt, lực lượng đủ dày cho mùa giải mới

Với lực lượng các cầu thủ, ngoài thành phần đã tham dự trận đấu gặp Ninh Bình ở Cúp Quốc gia thì trong tuần này, đội đã được bổ sung hơn 10 cầu thủ từ CLB Hòa Bình cũ. Trong đó có những cái tên đã từng gắn bó với CLB Phú Thọ cũ như Hà Châu Phi, hay người con của Phú Thọ - tiền đạo Trần Khánh Hưng (quê ở khu vực Vĩnh Phúc). Hiện tại, lực lượng của đội bóng có tới gần 40 cầu thủ, con số đủ dày để hướng tới chặng đường dài ở mùa giải này.

Để xây dựng lối đá pressing tầm cao như mong muốn của HLV Lê Quốc Vượng sẽ cần một lực lượng có thể đáp ứng được về thể lực và phong cách chơi. Trong đội hình của Xuân Thiện Phú Thọ hiện tại chưa có những cái tên quá đình đám, nhưng trong những buổi tập vừa qua, các cầu thủ đều cho thấy sự nỗ lực cao và thực hiện các bài tập đối kháng khá tốt, có đường nét.

Tiền đạo Việt kiều Canada Trần Khánh Hưng - người con của quê hương Phú Thọ bày tỏ khát khao sẽ thi đấu hết mình vì tỉnh nhà và khán giả.

Về vị trí được nhiều người quan tâm nhất là suất ngoại binh, sau nhiều thử nghiệm khác nhau, người được lựa chọn là chân sút người Brazil Yago Ramos - cựu cầu thủ của Quảng Nam và Thanh Hóa. Ngoại binh này sở hữu chiều cao lên tới 1m 90, có khả năng tranh chấp tốt và có thể thi đấu nhiều vị trí, từ tiền vệ, tiền đạo cánh cho tới cả trung phong. Điều này sẽ mang tới cho ban huấn luyện nhiều phương án chiến thuật hơn trong bối cảnh mùa Giải hạng Nhất năm nay sẽ rất khốc liệt. Tuy vậy, HLV Quốc Vượng cũng cho rằng, Ramos cần phải có thêm thời gian để hòa nhập với đội bóng. Trong khi Yago Ramos cũng bày tỏ quyết tâm: "Tôi mới đến đây khoảng 4 ngày và còn nhiều thời gian. Tôi thấy lực lượng của đội rất tốt và chúng tôi có thể hướng tới việc lên chơi ở V.League."

Tiền đạo người Brazil Yago Ramos mang tới rất nhiều phương án cho ban huấn luyện.

Ngày 20/9, CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẽ bước vào trận đấu ra quân ở Giải hạng Nhất quốc gia gặp CLB Đồng Tháp - một đối thủ có thể coi là vừa tầm nhưng vẫn sẽ có những thử thách cho đội bóng Đất Tổ. Với những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc, CLB Xuân Thiện Phú Thọ hứa hẹn sẽ mang tới nhiều thú vị ở mùa giải 2025-2026.

Huy Trần