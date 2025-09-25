CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẵn sàng cho trận gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh

Chiều mai 26/9, CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ sẽ bước vào trận đấu ở vòng 2, Giải hạng Nhất quốc gia gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Đây cũng là trận đấu sân nhà đầu tiên của đội ở mùa giải năm nay tại sân chơi hạng Nhất. Các cầu thủ Đất Tổ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu này.

Ở trận đấu vòng 1 với chuyến làm khách trên sân Đồng Tháp, các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ đã cho thấy lối chơi và tinh thần thi đấu khá tích cực dù đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ. Chính vì thế, những buổi tập gần đây khi được trở về không gian quen thuộc của sân Việt Trì, toàn đội thoải mái và có trạng thái tốt trước trận đấu với Thanh niên TP Hồ Chí Minh ở vòng 2.

Các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận gặp Thanh niên TP Hồ Chí Minh trên sân nhà.

Tiền vệ Hoàng Anh Tuấn - người từng có thời gian dài thi đấu cho CLB Bóng đá Phú Thọ cũ cho biết: "Trở về sân Việt Trì là nơi đã quá quen thuộc với tôi. Đây giống như là quê hương thứ 2 và tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu mà đội đề ra ở mùa giải năm nay. Sau trận đấu với Đồng Tháp, toàn đội đã xem băng để chỉ ra những cái được và chưa được. Ban huấn luyện cũng phân tích về đối thủ tiếp theo là Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Không chỉ có trận đấu tới, mà bất cứ trận đấu nào thì mục tiêu của toàn đội vẫn là giành 3 điểm."

Tiền vệ Hoàng Anh Tuấn trở lại Sân vận động Việt Trì quen thuộc.

Trong khi đó, HLV trưởng Lê Quốc Vượng cũng có những chia sẻ: "Điều mà tôi hài lòng nhất về các cầu thủ là tinh thần. Đội có một chút khó khăn là có quá ít thời gian để chuẩn bị, nhưng tất cả đều nỗ lực và đồng lòng. Cũng có những điều còn phải cải thiện nhưng tôi đặt niềm tin là các cầu thủ sẽ thi đấu tốt lên sau từng trận."

HLV Lê Quốc Vượng liên tục lên những phương án chiến thuật khác nhau cho học trò.

Đối thủ của CLB Xuân Thiện Phú Thọ trong trận đấu vào chiều mai 26/9 là CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh. Đây là đội bóng đã gây bất ngờ khá lớn ở vòng 1 khi cầm hòa ứng viên lên hạng Bắc Ninh FC. Dù vậy, ở trận đấu đó, người ta mới chủ yếu nhìn thấy khả năng phòng ngự của đội bóng này là khá lỳ lợm, những phương án tấn công thì chưa có nhiều dữ liệu để đưa ra nhận định. Đây là đối thủ sở hữu đội hình trẻ nhất của Giải hạng Nhất quốc gia khi hầu hết các cầu thủ được đăng ký sinh từ năm 2003 trở về sau - đa phần là các cầu thủ từ lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng họ cũng là một trong số các đội ở hạng Nhất năm nay có sử dụng ngoại binh với tiền vệ Sales Da Silva Victor người Brazil.

Chiến lược gia 43 tuổi đánh giá cao đối thủ Thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Nhận định về đối thủ này, HLV Lê Quốc Vượng đánh giá: "Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh là một CLB tốt. Họ có nhiều cầu thủ trẻ và có lợi thế về kỹ thuật cá nhân vốn là điểm mạnh của lò Hoàng Anh Gia Lai. Vấn đề của chúng tôi là vẫn phải khắc phục những điểm yếu, nếu không chơi hết sức mình thì sẽ không thắng được đội nào cả. Một tuần qua cũng là khoảng thời gian quý giá và hy vọng các cầu thủ sẽ trình diễn một lối chơi tốt trong trận đấu tới."

Nói về điểm sáng chuyên môn trong đội hình của Xuân Thiện Phú Thọ trong 2 trận đấu gặp Ninh Bình ở Cúp Quốc gia và gặp Đồng Tháp ở vòng 1 Giải hạng Nhất là phong độ ấn tượng của thủ môn Nguyễn Anh Tuấn. Trước khi đến Phú Thọ, Anh Tuấn chưa được nhiều người biết đến. “Vốn liếng” của thủ môn này ở sân chơi bóng đá chuyên nghiệp mới chỉ là 7 trận được bắt trong màu áo Bà Rịa-Vũng Tàu ở Giải hạng Nhất năm 2022, cùng với đó là duy nhất 1 trận bắt cho Bình Định ở V.League mùa giải 2024-2025.

Thủ môn Nguyễn Anh Tuấn với phong độ ấn tượng đang trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Xuân Thiện Phú Thọ.

Khi khoác áo Xuân Thiện Phú Thọ ở mùa giải năm nay, Anh Tuấn đã “bước ra ánh sáng”. Thủ thành sinh năm 1998 thi đấu ổn định, có hàng loạt tình huống phản xạ cứu thua xuất sắc và thể hiện khả năng ra vào hợp lý. Những bàn thua của Tuấn đều đến từ những tình huống bất khả kháng với các thủ môn. Được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao, nhưng Anh Tuấn vẫn tỏ ra chưa hài lòng và em thể hiện quyết tâm cùng toàn đội thi đấu hết mình ở các trận tới.

CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẵn sàng tiếp đón CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh.

Những buổi tập vừa qua, Ban huấn luyện Đội bóng Xuân Thiện Phú Thọ có nhiều phương án chiến thuật, hứa hẹn sẽ có một trận đấu hấp dẫn trên Sân vận động Việt Trì.

Trận đấu giữa CLB Xuân Thiện Phú Thọ gặp CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 26/9 và mở cửa miễn phí cho khán giả vào sân.

Huy Trần