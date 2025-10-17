CLB Xuân Thiện Phú Thọ sẵn sàng tiếp đón Trẻ PVF-CAND trên sân nhà

Vào cuối tuần này, Giải hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2025-2026 sẽ trở lại, và CLB Xuân Thiện Phú Thọ cũng đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Trẻ PVF-CAND trên sân nhà ở vòng 4 vào lúc 18 giờ ngày 19/10.

Đối với một đội bóng đang có phong độ chưa thực sự tốt sau 3 vòng đấu đầu tiên ở Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia như Xuân Thiện Phú Thọ thì quãng nghỉ 17 ngày trong đợt FIFA Day là vô cùng quý giá. Đây là cơ hội để HLV Lê Quốc Vượng cùng ban huấn luyện khắc phục những hạn chế. Đội cũng đã có trận đấu giao hữu với đội Trẻ của CLB Hà Nội, một đối thủ có phần khá tương đồng với Trẻ PVF-CAND.

Dù các học trò của HLV Quốc Vượng để thua 0-1, nhưng kết quả đó cũng không quá quan trọng khi đây là cơ hội quý báu để đưa ra những thử nghiệm mới, điều mà trước đó ban huấn luyện chưa có điều kiện thực hiện trong 3 vòng đầu tiên.

Trận đấu giao hữu với Trẻ Hà Nội mới đây đã giúp cho ban huấn luyện Xuân Thiện Phú Thọ có thêm nhiều thử nghiệm quan trọng.

HLV Lê Quốc Vượng chia sẻ: "Quãng nghỉ vừa qua không chỉ có ý nghĩa lớn với Xuân Thiện Phú Thọ mà cũng rất bổ ích cho nhiều đội bóng khác. Trong thời gian này, ban huấn luyện có thể nghiên cứu thêm và đưa ra những thay đổi chiến thuật hiệu quả cho chặng đường sắp tới. Đặc biệt, với những trận đấu giao hữu như với Trẻ Hà Nội sẽ có thể đánh giá những điểm tốt và chưa tốt nhằm mang đến chiến thuật phù hợp hơn cho đội."

HLV Lê Quốc Vượng trả lời phỏng vấn Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trước vòng 4, Giải hạng Nhất Quốc gia 2025-2026.

Đến lúc này, CLB Xuân Thiện Phú Thọ mới chỉ có 2 điểm sau 3 vòng đấu - thành tích chưa thể nói là tốt. Song có thể phần nào thông cảm khi đội cũng vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với nhau vì thời gian chuẩn bị trước mùa giải quá ngắn.

Giải đấu mới ở phần đầu chặng đường, khoảng cách với nhóm đầu vẫn chưa quá xa khi chỉ cách đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai 5 điểm và cách top 4 đúng bằng 1 trận thắng. Chính vì thế, nếu có thể cải thiện kết quả ở những vòng tiếp theo thì sẽ là cơ hội lớn đến Phú Thọ vươn lên.

Lợi thế sân nhà Việt Trì sẽ là một điểm tựa với Xuân Thiện Phú Thọ khi đối đầu Trẻ PVF-CAND

Trước một đối thủ đang thể hiện phong độ khá cao như Trẻ PVF- CAND thì đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ. Đội bóng của lò đào tạo nổi tiếng PVF đã có tới 4 điểm với 1 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, dù đều phải gặp những đối thủ khá mạnh trong 3 vòng đầu tiên.

Họ thắng Quảng Ninh trong ngày ra quân với tỷ số 1-0. Sau đó để thua 1-2 trước TP HCM ở vòng 2. Tới vòng 3, đội bóng này đánh rơi chiến thắng rất đáng tiếc trước ứng cử viên lên hạng Bắc Ninh khi để đối phương gỡ hòa 3-3 trong những phút bù giờ cuối cùng.

Khả năng chống bóng bổng sẽ là một lưu ý với Phú Thọ khi Trẻ PVF-CAND sở hữu tiền đạo ngoại binh 1m85 Joseph Khalio.

HLV Lê Quốc Vượng đánh giá: "PVF trước đây là một thương hiệu về đào tạo trẻ, nhưng bây giờ đã có cả đội V-League, đội hạng Nhất nên tôi nghĩ đây là đội bóng có chất lượng chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản và quan trọng họ cùng một lứa với nhau từ nhỏ nên sẽ rất ăn ý. Ngoài ra, họ được bổ sung thêm những mắt xích còn yếu nên là một trong những đối thủ khó chơi nhất ở Giải hạng Nhất năm nay. Nhưng hiện tại Phú Thọ đang rất nỗ lực vì thành tích chung, vì tập thể, nên hy vọng trận tới, chúng tôi sẽ cống hiến một trận đấu đáng xem."

Nếu thắng, Phú Thọ sẽ vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng và cởi bỏ rất nhiều gánh nặng tâm lý. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 19/10 trên Sân vận động Việt Trì và được mở cửa miễn phí cho khán giả vào sân theo dõi.

Huy Trần