Đôi VĐV Phú Thọ giành “cú đúp Vàng” tại Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2025

Tại Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025 vừa khép lại tại Thái Lan, 3 võ sĩ thuộc biên chế của Pencak Silat Phú Thọ là Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Chính Nghĩa và Đinh Tiến Cửu đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng cùng 1 Huy chương Đồng để góp phần đưa Pencak Silat Việt Nam xếp thứ Nhì toàn đoàn.

Thầy trò HLV Lê Tiến Tuấn của Pencak Silat Đất Tổ giành 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng trong màu áo Đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam có 14 VĐV tham dự Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025. Kết thúc toàn bộ dung thi đấu, các võ sĩ của Việt Nam đã xuất sắc giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Trong đó, Pencak Silat Đất Tổ với sự góp mặt của HLV Lê Tiến Tuấn đã đóng góp 2 Huy chương Vàng của VĐV Nguyễn Đức Hậu - hạng cân 45kg nam; Nguyễn Chính Nghĩa - hạng cân 60kg nam và Đinh Tiến Cửu giành Huy chương Đồng hạng cân 75kg nam.

Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành vị trí Nhì toàn đoàn tại Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025.

Giải Vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9-15/10 tại Thái Lan, quy tụ hơn 140 VĐV đến từ 9 Quốc gia ở khu vực. Đây là xem là bước tổng duyệt quan trọng trước thềm SEA Games 33 năm 2025 sẽ khởi tranh vào cuối năm nay. Đồng thời, là dịp để Ban huấn luyện Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đánh giá năng lực các VĐV và nhận định lực lượng của các đoàn tham dự giải.

Quốc Đại