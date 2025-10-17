Bế mạc Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XI Cúp Traphaco

Sau 3 ngày tranh tài quyết liệt, sáng 17/10, Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025 do Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã bế mạc.

Ban Tổ chức trao giải hạng đồng đội nữ nhóm tuổi 40-50.

Bế mạc giải, Ban Tổ chức đã trao 16 bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng hạng cá nhân và hạng đồng đội cho các kỳ thủ nam, nữ ở các nội dung: Nhóm tuổi 40-50, 51-60, 61-70 và 71 tuổi trở lên. Trong đó, các kỳ thủ nữ đoạt Huy chương Vàng cá nhân đều ở đoàn Đà Nẵng, gồm: Ngô Thị Hồng Loan nhóm tuổi 40 - 50, Trần Thị Tâm nhóm tuổi 51-60, Huỳnh Thị Giỏi nhóm tuổi 61-70.

Các kỳ thủ nam đoạt Huy chương Vàng cá nhân, gồm: Trần Quang Tuyên (CLB Hùng Vương) nhóm 40-50 tuổi, Võ Văn Hoàng Tùng (đoàn Đà Nẵng) nhóm tuổi 51-60, Phan Chi Châu (Liên đoàn Hưng Yên) nhóm tuổi 61 – 70, Nguyễn Phương Đông (Liên đoàn Hưng Yên) nhóm trên 70 tuổi.

Ngoài ra, Ban tổ chức vinh danh kỳ thủ Dương Văn Lạng, 85 tuổi, đoàn Phú Thọ - VĐV cao tuổi nhất giải.

Ban Tổ chức trao giải hạng cá nhân cho các kỳ thủ nữ nhóm tuổi 61-70.

Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025 thu hút 120 VĐV từ 10 đơn vị trên toàn quốc, tranh tài ở các nội dung cá nhân và đồng đội nam, nữ thuộc 4 nhóm tuổi: 40-50, 51-60, 61-70 và 71 tuổi trở lên.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn đoạt giải.

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: Giải Cờ tướng trung, cao tuổi toàn quốc lần thứ XI Cúp Traphaco năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10 và thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”. Thông qua giải nhằm tạo sân chơi bổ ích giúp người trung, cao tuổi rèn luyện trí tuệ minh mẫn, nâng cao sức khỏe thể chất, tạo dựng tinh thần sống tích cực và tăng cường tình đoàn kết thân ái, góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Kỳ thủ Dương Văn Lạng, đoàn Phú Thọ được vinh danh VĐV cao tuổi nhất giải.

Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, tìm hiểu văn hóa truyền thống, kết nối thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ đến bạn bè cả nước, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn cờ tướng.

Lê Thương