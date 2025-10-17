Phú Thọ giành 2 Huy chương Vàng ở Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia

Ở giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2025 vừa kết thúc, các vận động viên Phú Thọ đã thi đấu nỗ lực để mang về 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng. Qua đó, tiếp tục thể hiện vị thế ngày càng cao của điền kinh Phú Thọ ở đấu trường quốc gia.

Tấm Huy chương Vàng đầu tiên được dự báo từ trước là VĐV Hà Thị Thúy Hằng ở nội dung Nhảy xa nữ. Tại nội dung này, chính Thúy Hằng là người đang nắm giữ kỷ lục trẻ quốc gia khi có cú nhảy đạt 6m37 tại Giải vô địch quốc gia cách đây hơn 1 tháng. Lần này, tại giải trẻ, thành tích của Hằng chỉ đạt 6m20 nhưng vẫn đủ để mang về tấm Huy chương Vàng cho Phú Thọ. Cô bỏ xa thành tích 5m73 của VĐV giành Huy chương Bạc là Châu Ngọc Quỳnh Anh đến từ Huế.

Dù chưa thể phá kỷ lục trẻ của chính mình, nhưng Hà Thị Thúy Hằng với tấm Huy chương Vàng có được vẫn cho thấy sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 33 - nơi mà cô sẽ đại diện cho Đội tuyển Điền kinh Việt Nam tham gia thi đấu.

Tấm Huy chương Vàng giải vô địch trẻ quốc gia là niềm khích lệ lớn với Thúy Hằng trước khi tham dự SEA Games 33

Tấm Huy chương Vàng thứ 2 của Điền kinh Phú Thọ đến ở nội dung chạy 3000m vượt chướng ngại vật nam thuộc về VĐV Lương Xuân Sơn. Dù trước đó thi đấu không thành công ở nội dung 5.000m khi chỉ về thứ 4 và để tuột mất tấm huy chương, nhưng khi trở về nội dung sở trường vượt chướng ngại vật, Xuân Sơn đã thể hiện phong độ rất cao để về nhất với thành tích 9 phút 39 giây 49, bỏ xa gần 7 giây so với người về nhì là Lý Văn Thu của Đắc Lắk.

VĐV Lương Xuân Sơn (áo đỏ) giành Huy chương Vàng nội dung 3.000 mét vượt chướng ngại vật nam

Ngoài 2 tấm Huy chương Vàng, Phú Thọ còn giành được 1 Huy chương Đồng của vận động viên sinh năm 2008 Bùi Văn Đông tại nội dung Ném lao nam với thành tích 51.14 mét. Đây được coi là một phát hiện mới của Điền kinh Phú Thọ ở Giải vô địch trẻ quốc gia năm nay.

Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2025 diễn ra từ ngày 11-15/10 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của 33 tỉnh cùng 2 ngành Công an và Quân đội. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh huy chương ở 51 nội dung. Theo quy định, Giải đấu năm nay giành cho các VĐV sinh từ năm 2006 trở về sau, chính vì thế, vận động viên trọng điểm của Điền kinh Phú Thọ và cũng người người đang nắm giữ kỷ lục Quốc gia ở nội dung 400m nam là Tạ Ngọc Tưởng (sinh năm 2005) không còn được tham gia thi đấu.

Huy Trần