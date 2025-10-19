Thắng nhọc Fulham, Arsenal giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh

Arsenal vượt qua Fulham với chiến thắng tối thiểu 1-0 tại vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/26, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng.

Rạng sáng 19/10 (giờ Việt Nam), Arsenal có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Craven Cottage của Fulham, thuộc khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù chịu nhiều sức ép, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Fulham nhập cuộc hứng khởi với nhiều pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Harry Wilson và Alex Iwobi liên tục thử vận may bằng các cú dứt điểm tầm xa, song thủ thành David Raya vẫn đứng vững. Arsenal dần lấy lại thế trận nhờ khả năng cầm bóng vượt trội của tuyến giữa với Martin Zubimendi, Declan Rice và Eberechi Eze, tạo ra sự kiểm soát đáng kể.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 59 khi Leandro Trossard nhanh chân dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Arsenal sau pha bóng lập bập trong vòng cấm. Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu, dù đội khách đã có thêm một lần được hưởng phạt đền nhưng VAR sau đó hủy bỏ quyết định.

Trong hiệp hai, Fulham vùng lên mạnh mẽ với sự xuất hiện của Adama Traoré và Kevin, song mọi nỗ lực của họ đều bị hàng thủ “Pháo thủ” hóa giải.

Chung cuộc, Arsenal đánh bại Fulham 1-0 để có 19 điểm sau 8 vòng, tiếp tục dẫn đầu Premier League, hơn đội nhì bảng Manchester City 3 điểm. Trong khi đó, Fulham tụt xuống vị trí thứ 14 với chỉ 8 điểm, tiếp tục đối mặt với áp lực trụ hạng.

