Cờ đỏ sao vàng trên sông Đà: Từ bản hùng ca Tháng Tám đến khát vọng phát triển

Mỗi độ thu về, dòng sông Đà lại xanh trong, soi bóng mây trời và gợi lại trong lòng người dân thành phố Hòa Bình (cũ) những ký ức không thể nào quên. Mùa thu lịch sử 80 năm trước, chính trên dòng sông này, lá cờ đỏ sao vàng đã kiêu hãnh tung bay, minh chứng cho thời khắc thiêng liêng khi quân và dân nơi đây cùng cả nước nhất tề đứng lên theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, đập tan xiềng xích, giành lại tự do. Hình ảnh đó tháng Tám năm ấy vẫn mãi là khúc tráng ca bất diệt, trở thành ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Bình hôm nay trên hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Cờ đỏ sao vàng trên đường đê Đà Giang ven sông Đà, phường Hòa Bình.

Những nhân chứng sống của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở thị xã Hòa Bình xưa giờ đây đều đã thành người thiên cổ. Nhưng không khí sục sôi, hào hùng của những ngày vận động cách mạng dường như vẫn còn âm vang trong từng con phố, nếp nhà và lắng đọng trong dòng chảy của con sông Đà. Dòng sông đã chứng kiến bao kiếp đời lam lũ dưới ách đô hộ của lang đạo, thực dân, phong kiến đã trở thành nhân chứng cho sự trỗi dậy phi thường của một dân tộc.

Đường Thịnh Lang những ngày tháng 8/2025.

Ngọn lửa cách mạng đã được nhen nhóm từ sớm tại các căn cứ cách mạng Mường Khói, Thạch Yên... Từ đây, những người con ưu tú của các dân tộc Mường, Dao, Tày, Kinh được lựa chọn, bí mật huấn luyện quân sự, trở thành những hạt nhân đỏ của phong trào. Họ đã âm thầm đi vào từng xóm, bản khéo léo vận động đồng bào, rải những tờ truyền đơn, thắp lên niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Ngọn lửa ấy lan dần, tạo thành phong trào theo Đảng, theo Việt Minh ngày càng sâu rộng.

Đến đầu năm 1945, không khí cách mạng ở thị xã Hòa Bình lên cao. Hơn 200 hội viên cứu quốc cùng hàng chục tổ, đội tự vệ được thành lập ở hầu hết các khu phố, xóm, trở thành lực lượng nòng cốt. Khắp nơi xuất hiện dày đặc các biểu ngữ, áp phích với nội dung “Đả đảo phát xít Nhật và chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim!”. Những khẩu hiệu như những mũi giáo sắc nhọn, chĩa thẳng vào quân thù, tiếp thêm lửa cho quần chúng Nhân dân đang hừng hực khí thế.

Và rồi, thời khắc lịch sử đã điểm. Hình ảnh hào hùng và xúc động nhất, khắc sâu vào tâm khảm bao thế hệ chính là khi lá cờ đỏ sao vàng lớn được kéo vắt ngang sông Đà, trên đồi ông Tượng. Giữa mênh mông sóng nước, lá cờ tung bay như một lời hiệu triệu, lời khẳng định đanh thép về chủ quyền và ý chí sắt đá của Nhân dân. Dòng sông Đà ngàn năm trầm mặc bỗng reo vui, bừng sáng, chứng kiến một cuộc đổi đời vĩ đại.

Từ ngày 19 - 21/8/1945, cả thị xã từ bờ trái đến bờ phải sông Đà rực lên sắc đỏ của cờ và bừng bừng khí thế. Sáng sớm ngày 22/8/1945, trong không khí sục sôi, đông đảo Nhân dân với vũ khí thô sơ, nòng cốt là lực lượng tự vệ cứu quốc đã tạo thành một dòng người như thác đổ, ào ạt tiến thẳng vào trụ sở hội đồng thị xã. Trước sức mạnh như bão táp của quần chúng, kẻ thù hoảng sợ, buộc phải đầu hàng vô điều kiện. Cuộc mít tinh mừng thắng lợi ngay lập tức biến thành một đoàn biểu tình vũ trang, hùng dũng tiến về giải phóng châu Kỳ Sơn, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ lịch sử.

Ngọn lửa được thắp lên từ mùa Thu cách mạng năm ấy đã không bao giờ tắt, mà tiếp tục bùng cháy, trở thành sức mạnh vô song để quân và dân Hòa Bình cùng cả nước hoàn thành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước. Dòng sông Đà lại một lần nữa trở thành tuyến lửa, chứng kiến những trận đánh oanh liệt, ghi nhận những chiến công, những xác tàu pháp thực hiện âm mưu lập lại ách đô hộ. Ta liên tiếp đánh bại những cuộc tiến quân của pháp trên sông Đà, góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc.

Một góc quảng trường Hòa Bình.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng và tinh thần kiên cường cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Bình đang viết tiếp những trang sử mới. Phường Hòa Bình hôm nay được hình thành từ sự sáp nhập của 7 phường cũ với dân số hơn 78.000 người đang đứng trước vận hội phát triển mới. Không chỉ là vùng lõi đô thị, nơi đây còn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch ngoạn mục: tỷ trọng thương mại, dịch vụ và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tới 99%.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đang thay da đổi thịt từng ngày. Các tuyến đường huyết mạch như Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Hòa Lạc – Hòa Bình, quốc lộ 6 được đầu tư cải tạo, mở rộng khang trang. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được khẩn trương triển khai; tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu mở ra cánh cửa kết nối liên vùng.

Sông Đà - biểu tượng của lịch sử năm nào giờ đây đang trở thành biểu tượng của sức sống mới. Dòng sông không chỉ là trục cảnh quan chiến lược mà còn là huyết mạch, nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đô thị Hòa Bình. Trên đôi bờ của dòng sông lịch sử ấy, một đô thị xanh, thông minh, hiện đại và bền vững đang từng ngày thành hình.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình chia sẻ: "Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc phường Hòa Bình kiên định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Trách nhiệm; Đổi mới sáng tạo – Chuyển đổi số; Phát triển kinh tế đô thị bền vững; Xây dựng phường Hòa Bình giàu đẹp, văn minh”, hướng tới mục tiêu đưa phường trở thành nơi hội tụ văn hóa, sáng tạo, một hình mẫu đô thị ven sông đáng sống.

Không gian ven sông được ưu tiên cho các hoạt động du lịch, thể thao, giải trí và các công trình công cộng chất lượng cao. Các khu vực đô thị mới được quy hoạch bài bản dọc theo các trục phát triển; chú trọng khai thác vẻ đẹp tự nhiên của sông Đà, bố trí hài hòa các khu chức năng từ giáo dục, y tế đến công viên cây xanh, khu nhà ở sinh thái.

Trong bối cảnh mới, với quyết tâm và khát vọng vươn lên, phường Hòa Bình đang vững bước trên con đường trở thành một đô thị dịch vụ ven sông văn minh, hiện đại, hài hòa với kiến trúc xanh mang đậm bản sắc. Dòng sông Đà vẫn chảy, chở nặng phù sa bồi đắp cho đôi bờ và chở cả dòng chảy của lịch sử. Lá cờ đỏ sao vàng từng kiêu hãnh bay trên sông trong ngày khởi nghĩa năm xưa, nay lại được phản chiếu lung linh bởi ánh đèn của một đô thị trẻ đang vươn mình mạnh mẽ. Tinh thần cách mạng Tháng Tám bất diệt chính là sức mạnh nội sinh, niềm tự hào để phường hôm nay tự tin xây dựng một tương lai rực rỡ.

Lê Chung