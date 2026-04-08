Cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng

Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng hằng năm, chương trình trưng bày, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương luôn thu hút đông đảo đồng bào và du khách. Đây không chỉ là dịp tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội để các địa phương giới thiệu, kết nối và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Năm nay, hội trại văn hóa Lễ hội Đền Hùng có sự tham gia của 148 xã, phường trong tỉnh, được bố trí thành 18 cụm. Mỗi cụm lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu nhất của các địa phương để trưng bày, quảng bá tại lễ hội. Sự chuẩn bị được triển khai bài bản, kỹ lưỡng từ khâu lựa chọn sản phẩm đến tổ chức không gian trưng bày, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của khách tham quan, đồng thời gia tăng giá trị và doanh thu cho sản phẩm.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT (xã Thanh Ba) tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nhằm tăng cường quảng bá, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường tiêu thụ chè.

Các địa phương đã chủ động rà soát, tuyển chọn những sản phẩm đặc trưng, chất lượng, mang đậm bản sắc vùng miền như sản phẩm OCOP, đặc sản truyền thống. Song song với đó là việc hướng dẫn các cơ sở sản xuất hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các quy định cần thiết trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Cùng với nâng cao chất lượng, công tác xây dựng hình ảnh sản phẩm cũng được chú trọng. Bao bì, nhãn mác được thiết kế theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đầy đủ thông tin, tăng khả năng nhận diện. Các ấn phẩm truyền thông như hình ảnh, video giới thiệu sản phẩm được đầu tư đồng bộ, góp phần lan tỏa hiệu quả đến người tiêu dùng.

Để nâng cao hiệu quả tiêu thụ, chính quyền địa phương còn tổ chức tập huấn kỹ năng giới thiệu, tư vấn và bán hàng cho các chủ thể tham gia; đồng thời định hướng xây dựng bảng giá phù hợp, niêm yết công khai, kết hợp các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu thụ. Hệ thống thanh toán cũng được đa dạng hóa theo xu hướng không dùng tiền mặt, đảm bảo thuận tiện cho khách hàng.

Đặc biệt, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức được đặt lên hàng đầu. Hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại được tăng cường, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới phát triển bền vững.

Năm nay là lần đầu tiên xã Cao Dương tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Từ 9 sản phẩm OCOP của địa phương, xã đã lựa chọn sản phẩm thịt chua Suối Sỏi để trưng bày, giới thiệu. Đây là đặc sản được chế biến theo công thức gia truyền của đồng bào Mường, sử dụng nguyên liệu tươi ngon, quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mang hương vị đặc trưng riêng.

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch UBND xã Cao Dương cho biết, địa phương xác định việc nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm là yếu tố then chốt. Các cơ sở sản xuất được yêu cầu chuẩn hóa quy trình từ lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, kiểm dịch đầy đủ đến các công đoạn chế biến, lên men trong điều kiện đảm bảo vệ sinh.

Việc kiểm soát chặt chẽ thời gian, nhiệt độ lên men giúp hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng. Đồng thời, các sản phẩm đều phải ghi nhãn đầy đủ, minh bạch thông tin về nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản, góp phần tạo dựng niềm tin với khách hàng.

Ở góc độ doanh nghiệp, các chủ thể sản xuất cũng mong muốn thông qua lễ hội sẽ quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. Bà Lê Thị Hồng Phương – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển trà UT (xã Thanh Ba) cho biết, đơn vị mang đến sản phẩm chè búp tím OCOP 5 sao – đặc trưng của địa phương, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, mẫu mã đa dạng. Dự kiến trong 10 ngày diễn ra lễ hội, doanh nghiệp có thể tiêu thụ hơn 1.000 sản phẩm; quan trọng hơn là mở rộng nhận diện thương hiệu, tiếp cận thêm nhiều đối tác trong và ngoài nước.

Nhằm tăng sức hút cho hoạt động trưng bày, nhiều địa phương, cơ sở sản xuất đã linh hoạt, sáng tạo trong cách thức quảng bá. Đối với các sản phẩm thực phẩm, du khách không chỉ được giới thiệu quy trình sản xuất mà còn được trực tiếp thưởng thức trước khi quyết định mua. Một số gian hàng sẽ tổ chức trải nghiệm thực hành các công đoạn sản xuất, giúp du khách hiểu sâu hơn về giá trị sản phẩm và nghề truyền thống.

Có thể thấy, việc tận dụng hiệu quả cơ hội không chỉ dừng lại ở mục tiêu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, mà còn góp phần quan trọng trong gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa vùng đất cội nguồn. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm, những nét tinh hoa trong ẩm thực, nghề truyền thống, phong tục tập quán của các địa phương được tái hiện sinh động, giúp đồng bào và du khách hiểu sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa dân tộc.

Đây chính là nền tảng để tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là vùng Đất Tổ, nơi hội tụ, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bồi đắp chiều sâu văn hóa, góp phần xây dựng hình ảnh quê hương ngày càng giàu đẹp, giàu bản sắc.

Lệ Oanh