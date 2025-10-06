Công an xã Lương Sơn gọi hỏi, giáo dục nhóm đối tượng vi phạm pháp luật

Ngày 6/10, thông tin từ Công an xã Lương Sơn, tỉnh phú Thọ cho biết, đơn vị vừa gọi hỏi, giáo dục nhóm thanh thiếu niên có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông khi điều khiển xe mô tô đi chơi Trung thu lạng, lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người khác.

Nhóm thiếu niên sau khi bị lực lượng Công an xã Lương Sơn bắt quả tang về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

Theo đó, vào khoảng 23h00 ngày 05/10/2025, Tổ tuần tra Công an xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự thôn Đồng Chanh A phát hiện, tạm giữ 4 thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông gồm: Bùi Tiến T (SN 2011), Hoàng Thanh B (SN 2007), Bùi Thành V (SN 2010) và Bùi Mạnh D (SN 2010), cùng trú tại xóm Quê Sụ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Nhóm thanh, thiếu niên này có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt pô, tự ý thay đổi hình dạng, kích thước xe máy khi điều khiển phương tiện trên địa bàn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, bắt quả tang hành vi vi phạm, Công an xã Lương Sơn đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, gửi giấy mời, triệu tập các trường hợp vi phạm cùng người giám hộ đến trụ sở để làm việc.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Giao thông đường bộ, nêu rõ các chế tài xử phạt và hậu quả nghiêm trọng của hành vi vi phạm như điều khiển xe tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đua xe trái phép... Qua đó, giúp các thanh, thiếu niên nhận thức rõ hơn về nguy cơ tai nạn, thương tích và thiệt hại có thể xảy ra đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Công an xã cũng đã cho các trường hợp này viết bản cam kết không tái phạm, chấm dứt thực hiện các hành vi như bốc đầu, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, thay đổi kết cấu xe hoặc đua xe trái phép. Cùng với đó, lực lượng Công an nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục, hướng dẫn con em mình chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

Lực lượng Công an xã Lương Sơn tiến hành giáo dục cá biệt đối với các trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm

Từ vụ việc trên lực lượng Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát con em, tuyệt đối không giao mô tô, xe máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển, đặc biệt trong thời điểm dịp Tết Trung thu năm 2025 là khoảng thời gian mà các hoạt động vui chơi, tụ tập của thanh, thiếu niên thường diễn ra sôi động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng, góp phần bảo đảm an toàn, bình yên cho Nhân dân.

Mạnh Hùng