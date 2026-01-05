Tai nạn giao thông giảm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

{title}
{publish}
{head}
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1–4/1), các cơ quan và địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi tham gia giao thông.
Công an xã Tiền Phong đã phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Phú Thọ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên khu vực hồ Hòa Bình dịp Tết Dương lịch.
Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT cho 2.127 người; tổ chức 3 buổi hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 3 trường học, với sự tham gia của 78 giáo viên và 1.195 học sinh; phối hợp 42 lượt Công an cấp xã phát thanh trên xe tuần tra, kiểm soát các nội dung cảnh báo tai nạn giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Trường THPT Tam Nông tổ chức chương trình ngoại khóa “Hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn” cho học sinh.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 2.914 trường hợp vi phạm về TTATGT; phạt tiền 6,783 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 35 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 365 trường hợp; tạm giữ 749 phương tiện. Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn là lỗi phổ biến nhất với 589 trường hợp bị xử phạt. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 402 trường hợp vi phạm tốc độ, 106 trường hợp vi phạm quy định về quá trọng tải, quá khổ...
Theo ghi nhận của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn xảy ra 11 vụ tai nạn, va chạm giao thông, làm chết 6 người, bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 2 vụ, giảm 2 người chết. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép.
Huy Thắng
baophutho.vn Những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự, trong đó tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, hoạt động tinh vi,...
baophutho.vn Ngày 5/1, tại Bộ CHQS tỉnh, Cục Chính trị Quân khu 2 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và...
baophutho.vn Sau hơn nửa tháng ra quân cao điểm bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện chính trị, bầu cử và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Yên Thủy đã...
baophutho.vn Ngày 5/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2026 cho đối tượng là Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban...
baophutho.vn Chắc từng khâu, công khai từng bước
Tết Nguyên đán đang cận kề. Đây cũng là thời điểm hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng nhu cầu giao...
Theo thông tin từ phía Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, tính đến 10 giờ ngày 3/1/2026, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026,...