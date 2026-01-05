Tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2026

Ngày 5/1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ Dân quân tự vệ năm 2026 cho đối tượng là Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường; Ban Chỉ huy cơ quan, tổ chức; Chỉ huy đơn vị Tự vệ trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Đại tá Trần Nho Lương - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày từ 5-9/1, cán bộ Dân quân tự vệ sẽ được truyền đạt các nội dung trọng tâm về công tác quốc phòng quân sự địa phương; xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ dự bị động viên; công tác tuyển quân, công tác Đảng, công tác chính trị, đăng ký quản lý vũ khí trang bị; thống nhất nội dung tổ chức phương pháp huấn luyện, xây dựng hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự...

Đây là những nội dung cơ bản làm cơ sở thống nhất trong toàn lực lượng Dân quân tự vệ, từ đó nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của cán bộ Dân quân tự vệ.

Các đại biểu dự khai mạc.

Các đồng chí là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã, phường; Ban Chỉ huy cơ quan, tổ chức; Chỉ huy đơn vị Tự vệ trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn.

Phát biểu khai mạc Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trần Nho Lương yêu cầu cán bộ Dân quân tự vệ tham gia lớp tập huấn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực nghiên cứu học tập, vận dụng linh hoạt kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác tại địa phương, góp phần xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Huy Thắng - Văn Khải