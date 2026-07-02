Công an xã Mai Châu vận động đối tượng liên quan ma túy ra đầu thú

Vào hồi 15h30’ ngày 1/7, Công an xã Mai Châu đã tiếp nhận đối tượng K.A.L (sinh năm 1969, trú tại xóm Hang Kia, xã Pà Cò) đến đầu thú về hành vi liên quan đến vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy đang được đơn vị điều tra, xác minh.

Đối tượng K.A.L ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/6/2026, Tổ công tác Công an xã Mai Châu đã bắt quả tang đối tượng H.M.H (sinh năm 1990, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến 20h30’ cùng ngày, Công an xã tiếp tục tiếp nhận đối tượng H.V.T (sinh năm 2001, trú tại bản Sài Khao, xã Mai Hạ) đến đầu thú.

Quá trình điều tra, H.M.H và H.V.T khai nhận, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên ngày 5/6/2026, H.V.T điều khiển xe mô tô chở H.M.H đến xóm Hang Kia, xã Pà Cò để tìm mua ma túy. Tại đây, H.V.T khai đã vào nhà K.A.L mua ma túy.

Từ lời khai của các đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Mai Châu đã phối hợp với Công an xã Pà Cò, Ủy ban MTTQ xã Pà Cò cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động K.A.L nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, chủ động đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Sau quá trình kiên trì tuyên truyền, vận động, ngày 1/7/2026, K.A.L đã tự nguyện đến Công an xã Mai Châu đầu thú, thành khẩn khai báo và hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác bám sát địa bàn, quản lý đối tượng và phát huy vai trò của gia đình, quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an xã Mai Châu trong đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.

Đinh Thắng