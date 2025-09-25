Công an xã Nguyệt Đức bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại đền, miếu

Công an xã Nguyệt Đức đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Cường (SN 1983), thường trú tại tổ 12, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi trộm cắp tiền công đức ở đền Mẫu, thôn Yên Nội và miếu Đức Bà, thôn Mai Yên, xã Nguyệt Đức.

Ngày 23/9, Công an xã Nguyệt Đức tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Hoà, trú tại thôn Yên Nội, xã Nguyệt Đức với nội dung: Khoảng 6 giờ ngày 23/9, bà Hoà đến đền Mẫu ở thôn Yên Nội để quét dọn thì phát hiện cửa ra vào bị cậy phá. Bà Hoà kiểm tra phát hiện két sắt của đền bị kẻ gian cậy phá, mất toàn bộ tiền trong két.

Cùng ngày, Công an xã Nguyệt Đức tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Nga, trú tại thôn Mai Yên, xã Nguyệt Đức với nội dung: Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21/9, bà Nga đến miếu Đức Bà ở thôn Mai Yên để quét dọn thì phát hiện cửa ra vào bị cậy phá. Bà Nga kiểm tra phát hiện két sắt của miếu bị kẻ gian cậy phá, mất toàn bộ tiền trong két.

Cơ quan Công an dựng lại hiện trường vụ việc (đối tượng Cường mặc áo nâu hồng). Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Nguyệt Đức đã tiến hành rà soát, điều tra, xác minh, xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Đỗ Văn Cường nên đã triệu tập làm việc với Cường. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản hai vụ nêu trên. Hiện, Công an xã Nguyệt Đức đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Long Dương