Công an xã Phù Ninh giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo, Công an xã Phù Ninh đã triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công an xã Phù Ninh tuyên truyền, ký cam kết thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, Công an xã Phù Ninh chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Các nội dung tuyên truyền đa dạng, tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với đời sống người dân như: Cảnh báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhận diện các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Vi Văn Tài, Phó Trưởng Công an xã Phù Ninh cho biết: “Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Phù Ninh có quy mô dân số hơn 45.000 người, diện tích tự nhiên lớn, địa bàn rộng, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự. Trước yêu cầu mới, việc củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, tiêu biểu như: “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự”... Công tác quản lý cư trú, phòng chống tội phạm, ma túy, quản lý người vi phạm pháp luật tại cộng đồng, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập được thực hiện đồng bộ và hiệu quả”.

Công an xã Phù Ninh phối hợp với chính quyền kiểm tra, xử lý trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Công an xã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận và tương tác với người dân. Sử dụng trang Facebook đăng tải các bài viết tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thông báo về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, giúp người dân nâng cao cảnh giác. Trên địa bàn tiếp tục duy trì có hiệu quả 57 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần nắm chắc tình hình; Nhân dân cung cấp nhiều thông tin có giá trị về tình hình an ninh để Công an xã chủ động và kịp thời xử lý.

Hàng ngày, Công an xã chỉ đạo tổ chức 2 tổ tuần tra vũ trang ban đêm tại các khu dân cư trên địa bàn, phục vụ công tác phòng ngừa, giải quyết các vụ việc phát sinh. Từ đầu tháng 7 đến nay, Công an xã Phù Ninh đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa và bắt giữ nhiều tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội. Điển hình là vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày 13/7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Chung, sinh năm 1984, trú tại khu 10, xã Phù Ninh tàng trữ 0,191 gam heroin.

Đối với tội phạm về tệ nạn xã hội, đơn vị phát hiện 2 vụ đánh bạc với 9 đối tượng. Cụ thể, ngày 1/8, từ tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an xã đã lập tổ công tác, phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra và xác định các đối tượng có hành vi mua bán số lô, số đề. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Hà, hộ khẩu thường trú tại khu Mã Thượng A (thị trấn Phong Châu cũ) về hành vi mua bán số lô, số đề. Tiếp đó, ngày 4/8, tổ công tác Công an xã đã phát hiện và bắt quả tang tại chỗ ở của Nguyễn Văn Đông, khu 5 (xã Phù Ninh cũ) có 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc...

Trong thời gian tới, Công an xã Phù Ninh tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó huy động sức mạnh của Nhân dân và cả hệ thống chính trị chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, không để phát sinh “điểm nóng”...

Thu Hà