Công bố quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Sáng 1/4, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với các cấp ủy trực thuộc.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu kết luận hội nghị.

Để triển khai công tác giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thành lập 2 đoàn, tiến hành giám sát các đảng ủy trực thuộc gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Toà án nhân dân tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Chi bộ Cơ quan Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Viết Thủy công bố quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với các cấp ủy trực thuộc.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08, ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Đợt giám sát lần này nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ cụ thể, phù hợp thực tiễn từng cơ quan, đơn vị.

Kết quả giám sát sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ tổng kết năm 2026, xây dựng kế hoạch năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo, góp phần thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền lưu ý, để bảo đảm tiến độ, các đơn vị được giám sát cần khẩn trương hoàn thành báo cáo trước ngày 7/4/2026, phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát. Quá trình thực hiện phải bảo đảm minh bạch, đúng quy định, thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật và kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ.

Lê Hoàng