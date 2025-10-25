Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025.

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Các trận đấu bóng đã nữ, bóng chuyền hơi nam diễn ra sôi nổi và hấp dẫn dưới sự cổ vũ động viên của đông đảo cán bộ, công nhân lao động trong công ty.

Tham gia hội thao có hơn 200 cán bộ, công nhân viên tham gia thi đấu với 5 nội dung: Môn bóng đá Nam - Nữ, Bóng chuyền hơi Nam - Nữ và Kéo co Nữ. Trải qua những ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, các vận động viên đã cống hiến những trận đấu đẹp mắt, tinh thần thi đấu cao thượng và đoàn kết. Hội thao lần này nhằm khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ cho người lao động, mà còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong công ty. Đây cũng là cầu nối gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các đoàn viên, người lao động thuộc các bộ phận, góp phần tạo không khí thi đua hăng say lao động sản xuất tại doanh nghiệp.

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn bóng đá nữ cho các vận động viên.

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn bóng chuyền hơi nam cho các vận động viên.

Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn kéo co nữ cho các vận động viên.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải Nhất, giải Nhì và giải Ba cho các môn thể thao.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công nhân Công ty Cán bộ Công đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Khu công nghiệp năm 2025 Người lao động Tinh thần
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Golfer Việt tiếp tục dẫn đầu APAC 2025

Golfer Việt tiếp tục dẫn đầu APAC 2025
2025-10-25 06:28:00

Lê Khánh Hưng, 17 tuổi, duy trì vị trí đỉnh bảng nhờ thành tích 67 gậy ở vòng 2 giải vô địch golf nghiệp dư châu Á – Thái Bình Dương, ngày 24/10.

Nguồn gốc cửu cung trong cờ tướng

Nguồn gốc cửu cung trong cờ tướng
2025-10-23 13:48:00

Cửu cung trong cờ tướng, nơi tướng và sĩ di chuyển, bắt nguồn từ triết học cổ đại, biểu tượng cho vũ trụ, quyền lực và trật tự thiên hạ.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long