Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025

Vừa qua, Công đoàn Công ty TNHH BH Flex Vina (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân viên năm 2025.
Các trận đấu bóng đã nữ, bóng chuyền hơi nam diễn ra sôi nổi và hấp dẫn dưới sự cổ vũ động viên của đông đảo cán bộ, công nhân lao động trong công ty.
Tham gia hội thao có hơn 200 cán bộ, công nhân viên tham gia thi đấu với 5 nội dung: Môn bóng đá Nam - Nữ, Bóng chuyền hơi Nam - Nữ và Kéo co Nữ. Trải qua những ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, các vận động viên đã cống hiến những trận đấu đẹp mắt, tinh thần thi đấu cao thượng và đoàn kết. Hội thao lần này nhằm khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khoẻ cho người lao động, mà còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong công ty. Đây cũng là cầu nối gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các đoàn viên, người lao động thuộc các bộ phận, góp phần tạo không khí thi đua hăng say lao động sản xuất tại doanh nghiệp.
Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn bóng đá nữ cho các vận động viên.
Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn bóng chuyền hơi nam cho các vận động viên.
Lãnh đạo Ban Công đoàn khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo Doanh nghiệp trao giải vô địch môn kéo co nữ cho các vận động viên.
Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức trao giải Nhất, giải Nhì và giải Ba cho các môn thể thao.
Dương Chung
