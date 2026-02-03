Công nghệ đột phá giúp pin smartphone và xe điện luôn luôn mát mẻ

Công nghệ chỉnh lưu nhiệt do Đại học Houston nghiên cứu mở ra khả năng kiểm soát điểm nóng, kéo dài tuổi thọ pin cho smartphone và xe điện.

Các thiết bị công nghệ như smartphone và xe điện thường gặp khó khăn trong việc quản lý nhiệt, dẫn đến tình trạng quá nhiệt và giảm hiệu suất. Tuy nhiên, các kỹ sư tại Đại học Houston (Mỹ) đã phát triển một kỹ thuật quản lý nhiệt mới, hoạt động như một “điốt nhiệt” cho phép nhiệt chỉ truyền theo một hướng.

Bo Zhao, trợ lý giáo sư kỹ thuật cơ khí và hàng không vũ trụ tại Đại học Houston

Công bố trên tạp chí Physical Review Research, phát minh mang tên “chỉnh lưu nhiệt” được thực hiện bởi trợ lý giáo sư Bo Zhao và nghiên cứu sinh tiến sĩ Sina Jafari Ghalekohneh. Công nghệ mới này có khả năng kiểm soát các điểm nóng trong thiết bị điện tử, kéo dài tuổi thọ pin và ngăn ngừa quá nhiệt.

Công nghệ giúp thay đổi cách smartphone và xe điện tản nhiệt

Thay vì sử dụng các vật liệu truyền thống cho phép nhiệt truyền tự do, nhóm nghiên cứu đã phát triển các cấu trúc sử dụng vật liệu bán dẫn dưới tác động của từ trường, tạo ra một đường dẫn nhiệt một chiều. Điều này giúp dẫn nhiệt ra khỏi các khu vực nhạy cảm và ngăn nhiệt quay trở lại, tương tự như cách mà một đi-ốt điện cho phép dòng điện chảy theo một chiều.

Công nghệ điốt nhiệt không chỉ có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại thông minh mà còn mang lại lợi ích cho xe điện, vệ tinh và các hệ thống AI hiệu năng cao, nơi mà việc tích tụ nhiệt là một thách thức lớn. Hiện tại, điốt nhiệt chủ yếu tồn tại trong các mô hình và mô phỏng máy tính, nhưng các nhà nghiên cứu đang nỗ lực xây dựng các nguyên mẫu thực tế để chứng minh tính khả thi của nó.

Nếu thành công, công nghệ này sẽ giúp các thiết bị hoạt động mát hơn và an toàn hơn, từ đó cải thiện độ tin cậy và tuổi thọ pin. Mặc dù có thể mất vài năm để được ứng dụng trong các sản phẩm hàng ngày, đây là một bước đột phá hứa hẹn trong việc giải quyết vấn đề quá nhiệt - một trong những thách thức lớn nhất của công nghệ hiện đại.

Nguồn vov.vn