Công tác tham mưu, xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực trong quý I

Chiều 9/4, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị nghe các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Nguyễn Mạnh Sơn, Bùi Huy Vĩnh cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Trong quý I/2026, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 1.397 đảng viên mới, đạt 17,76% kế hoạch năm; tiếp nhận 35 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 3.700 đảng viên. Công tác chuyển đổi số trong Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với việc chuẩn hóa dữ liệu 259.000 đảng viên trên phần mềm "Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0", triển khai rộng rãi “Sổ tay đảng viên điện tử”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, toàn tỉnh đã thành lập 26 đoàn giám sát tại 148 xã, phường; ban hành nhiều chương trình kiểm tra, giám sát trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ. Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, trong đó có 1 trường hợp bị cách chức và xem xét khai trừ 3 đảng viên vi phạm; 76 đơn thư được tiếp nhận, xử lý đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng linh hoạt, hiện đại, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa tích cực trong toàn Đảng bộ. Trong quý, tỉnh đã đăng tải gần 500 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, duy trì hiệu quả hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền miệng; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định, không phát sinh “điểm nóng”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong quý I. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quý II/2026.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng Đảng, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; thực hiện hiệu quả công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, đánh giá đến bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kịp thời giải quyết đơn thư, tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đấu tranh phản bác thông tin xấu độc.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, bảo đảm tốt các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Lê Minh