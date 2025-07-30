CÔNG TY LUẬT TNHH ANH MINH THÔNG BÁO

{title}
1 . Cập nhật địa chỉ trụ sở : Số 1512 đường Hùng Vương,phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.
2. Cập nhật thông tin của người đại diện theo pháp luật
Thông tin bà Đỗ Thanh Hương địa chỉ “tổ 28G, khu Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.
3. Cập nhật thông tin trong danh sách thành viên
Thay đổi địa chỉ thường trú của bà Đỗ Thanh Hương, ông Nguyễn Kim Longvà bà Lỗ Thị Thu Hà.
4. Thay đổi địa chỉ các Văn phòng giao dịch
a) Văn phòng giao dịch số 01: địa chỉ “số nhà 366, khu Thanh Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ”.
b) Văn phòng giao dịch số 02: địa chỉ “Tổ 8A, phố Đoàn Kết, phường Thanh Miếu,tỉnh Phú Thọ”
c) Văn phòng giao dịch số 03: địa chỉ “Số nhà 302 đường Hoa Khê, xã Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ”.
d) Văn phòng giao dịch số 04: địa chỉ “Khu 5, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ”;
đ) Văn phòng giao dịch số 05: địa chỉ “Số nhà 55A đường Hàn Thuyên, khu 9, xãThanh Ba, tỉnh Phú Thọ”;
e) Văn phòng giao dịch số 06: địa chỉ“Đường tỉnh lộ 317, khu 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ”.
g) Văn phòng giao dịch số 07: địa chỉ “Số nhà 93, đường Tháng Tám, khu Cao Du, phường Âu Cơ,tỉnh Phú Thọ”.
h) Văn phòng giao dịch số 08: địa chỉ “Khu Đình Cả, xã Yên Lập,tỉnh Phú Thọ”.
i) Văn phòng giao dịch số 09:địa chỉ “ phố Khánh, xãThanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”.
k) Văn phòng giao dịch số 10:địa chỉ “ Số nhà 511 đường Âu Cơ, khu 14, xã Lâm Thao,tỉnh Phú Thọ”.
l) Văn phòng giao dịch số 11:địa chỉ Khu 5 (chợ Phú Lộc), xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”.
