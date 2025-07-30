Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

CÔNG TY LUẬT TNHH ANH MINH THÔNG BÁO

1 . Cập nhật địa chỉ trụ sở : Số 1512 đường Hùng Vương,phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

2. Cập nhật thông tin của người đại diện theo pháp luật

Thông tin bà Đỗ Thanh Hương địa chỉ “tổ 28G, khu Quang Trung, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ”.

3. Cập nhật thông tin trong danh sách thành viên

Thay đổi địa chỉ thường trú của bà Đỗ Thanh Hương, ông Nguyễn Kim Longvà bà Lỗ Thị Thu Hà.

4. Thay đổi địa chỉ các Văn phòng giao dịch

a) Văn phòng giao dịch số 01: địa chỉ “số nhà 366, khu Thanh Bình, phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ”.

b) Văn phòng giao dịch số 02: địa chỉ “Tổ 8A, phố Đoàn Kết, phường Thanh Miếu,tỉnh Phú Thọ”

c) Văn phòng giao dịch số 03: địa chỉ “Số nhà 302 đường Hoa Khê, xã Cẩm Khê,tỉnh Phú Thọ”.

d) Văn phòng giao dịch số 04: địa chỉ “Khu 5, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ”;

đ) Văn phòng giao dịch số 05: địa chỉ “Số nhà 55A đường Hàn Thuyên, khu 9, xãThanh Ba, tỉnh Phú Thọ”;

e) Văn phòng giao dịch số 06: địa chỉ“Đường tỉnh lộ 317, khu 2, xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ”.

g) Văn phòng giao dịch số 07: địa chỉ “Số nhà 93, đường Tháng Tám, khu Cao Du, phường Âu Cơ,tỉnh Phú Thọ”.

h) Văn phòng giao dịch số 08: địa chỉ “Khu Đình Cả, xã Yên Lập,tỉnh Phú Thọ”.

i) Văn phòng giao dịch số 09:địa chỉ “ phố Khánh, xãThanh Sơn, tỉnh Phú Thọ”.

k) Văn phòng giao dịch số 10:địa chỉ “ Số nhà 511 đường Âu Cơ, khu 14, xã Lâm Thao,tỉnh Phú Thọ”.

l) Văn phòng giao dịch số 11:địa chỉ Khu 5 (chợ Phú Lộc), xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ”.



 Từ khóa: tỉnh Phú Thọ Văn phòng Giao dịch Việt Trì Quảng cáo Thu phí Lâm Thao Phù Ninh Phú Lộc Yên Lập
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách thức hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật

Cách thức hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật
2025-08-08 14:13:00

Nếu bạn vừa bắt đầu công việc tại một công ty Nhật hoặc đang chuẩn bị bước chân vào môi trường này có thể bạn đang bối rối với những quy tắc, cách ứng xử và văn hóa làm việc...

Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?

Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?
2025-08-07 14:16:00

Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy tìm hiểu, nhận xét và đánh giá khóa học của các Trung tâm dựa trên 7 tiêu chí được nêu ra trong bài viết này trước khi ra quyết định tham gia...

Agribank Chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng lao động

Agribank Chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng lao động
2025-07-29 07:07:00

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) -Chi nhánh Hòa Bình tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025, với 4 chỉ tiêu, làm việc tại các vị trí sau:

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long