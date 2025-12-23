MB: Thi đua thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phát động nhiều phong trào thi đua quan trọng nhằm thúc đẩy ngành Ngân hàng đẩy nhanh chuyển đổi số, tiêu biểu là phong trào “Bình dân học vụ số” và Chiến lược Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn trở thành phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ và đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Hưởng ứng tinh thần chung của toàn Ngành, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã sớm xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược, đồng thời là trọng tâm của các phong trào thi đua trong toàn hệ thống, qua đó tạo động lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đồng bộ và bền vững.

Ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Ban điều hành MB trình bày sản phẩm ngân hàng số tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025

Phong trào thi đua lan tỏa - nền tảng cho đổi mới sáng tạo tại MB

Điểm nổi bật trong cách làm của MB là coi thi đua không chỉ là động lực khuyến khích mà còn là phương thức để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số ở từng vị trí công việc, từng đơn vị. Tinh thần thi đua đổi mới, sáng tạo được nuôi dưỡng từ yêu cầu thực tiễn: nâng cao hiệu quả vận hành, gia tăng trải nghiệm khách hàng và xây dựng văn hóa “liên tục đổi mới” trong toàn hệ thống.

Những năm qua, MB thường xuyên tổ chức các chương trình thi đua, hội thi sáng kiến, Hackathon và các cuộc thi ý tưởng sản phẩm số với sự tham gia rộng khắp của cán bộ, nhân viên. Các sân chơi như “Sáng tạo ý tưởng – Kết nối khách hàng”, “Flexible Idea”, “Smart Idea”, “Connecting Idea”, “Hành trình sáng tạo – Khát vọng vươn mình” hay cuộc thi “Chú trọng khách hàng – Nâng tầm trải nghiệm” đã trở thành môi trường khuyến khích sáng kiến gắn với thực tiễn hoạt động.

Một điểm nhấn quan trọng là nền tảng BeeVoice – nơi cán bộ MB có thể gửi ý tưởng sáng tạo hằng ngày. Ban lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đánh giá, phản hồi và lựa chọn các ý tưởng khả thi để đưa vào nghiên cứu, triển khai. Việc gắn sáng kiến với tiêu chí thi đua, khen thưởng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa đổi mới sáng tạo trở thành nếp nghĩ, cách làm thường xuyên trong toàn hệ thống.

Từ phong trào thi đua đó, MB đã hình thành nhiều ý tưởng, quy trình và sản phẩm mang tính ứng dụng cao, tạo nền tảng văn hóa giúp ngân hàng không chỉ theo kịp xu hướng số hóa mà còn chủ động mở ra các mô hình mới, nâng cao chất lượng vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Thi đua sáng tạo - động lực của khát vọng doanh nghiệp số

Trên nền tảng tinh thần đổi mới sáng tạo, MB đã xây dựng và phát triển các nền tảng số phục vụ khách hàng, trong đó nổi bật là mô hình BAAS (Banking-as-a-Service), cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của MB trên các nền tảng đối tác. Năm 2024, MB đã phát triển 783 đối tác với 1.210 API; dự kiến năm 2025 đạt 1.600 API, cho thấy chiến lược mở rộng dịch vụ ngân hàng số theo hướng mở, linh hoạt và tích hợp sâu vào hệ sinh thái số của nền kinh tế.

Cùng với đó, hai nền tảng App MBBank dành cho khách hàng cá nhân và BIZ MBBank dành cho khách hàng doanh nghiệp liên tục được đầu tư, nâng cấp nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. MB là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai eKYC 100%, mở tài khoản số đẹp trực tuyến, cũng như hành trình vay online E2E từ đăng ký đến giải ngân, phê duyệt hoàn toàn trên ứng dụng.

Hành trình chuyển đổi số của MB đã mang lại kết quả nổi bật với số lượng khách hàng tăng trưởng vượt bậc, từ hơn 2,7 triệu khách hàng năm 2020 lên gần 35 triệu khách hàng vào năm 2025. Những nỗ lực này cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như: Vietnam Digital Awards, The Asset Triple A Awards và Sao Khuê. Ngoài công nghệ, MB đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa số và phát triển nguồn nhân lực số, coi đây là yếu tố then chốt của chuyển đổi số bền vững.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập MB, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định ngân hàng sẽ tăng tốc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp số, với kỳ vọng 50–70% doanh thu đến từ kênh số trong tương lai.

Với tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo làm nền tảng, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong bức tranh chuyển đổi số của ngành Ngân hàng, góp phần xây dựng ngành Ngân hàng Việt Nam ngày càng hiện đại, phát triển bền vững.