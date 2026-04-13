Công ty TNHH GY Việt Nam: Nỗ lực tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn

Thời gian qua, người dân xã Yên Lập và các khu vực lân cận đã có thêm nhiều việc làm ổn định với mức thu nhập khá nhờ sự phát triển của các đơn vị sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp Yên Lập. Tiêu biểu là Công ty TNHH GY Việt Nam - doanh nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ em - hiện đang tạo việc làm cho gần 400 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

Đi vào hoạt động từ tháng 2/2025 tại Cụm công nghiệp Yên Lập, Công ty TNHH GY Việt Nam được đầu tư hệ thống nhà xưởng khang trang, máy móc hiện đại, bố trí khoa học theo dây chuyền sản xuất khép kín.

Môi trường làm việc thông thoáng, an toàn, chú trọng bảo vệ sức khỏe người lao động đã giúp doanh nghiệp nhanh chóng trở thành địa chỉ tin cậy, thu hút đông đảo lao động địa phương đến làm việc và gắn bó lâu dài.

Vừa thao tác thuần thục trên máy ép nhựa, chị Đinh Thị Lan (dân tộc Mường, xã Xuân Viên) chia sẻ: Công việc tại công ty không quá vất vả, nếu đi làm đủ công và có thêm tăng ca, thu nhập mỗi tháng có thể đạt khoảng 10 triệu đồng - mức khá cao so với mặt bằng chung khu vực nông thôn.

Chị Lan chia sẻ, trước đây chị cũng đã làm ở một công ty dưới Phúc Yên, thu nhập cũng khá, nhưng tính ra cũng chả đáng bao nhiêu vì phải thuê nhà, chi phí cho sinh hoạt hằng ngày rồi con cái hay ốm đau phải đi về thường xuyên. Từ khi công ty TNHH GY thông báo tuyển dụng, chị đã xin về làm cho gần nhà, sáng đi tối về, trưa ăn tại công ty.

Đã từng làm qua nhiều công ty với mức thu nhập cơ bản nhưng do xa nhà, không có điều kiện lo lắng cho con cái học hành, chị Nguyễn Thị Thân ở xã Yên Lập cũng quyết định quay về làm việc tại công ty TNHH GY Việt Nam, đóng chân trên chính mảnh đất quê hương mình.

“Mặc dù giám đốc là người nước ngoài nhưng rất thân thiện và quan tâm; môi trường làm việc ở đây cũng sạch sẽ; việc làm đều và thu nhập ổn định, đời sống của công nhân ngày càng tốt hơn, tôi cũng dành ra được một khoản tiết kiệm do không mất chi phí thuê nhà” - chị Thân chia sẻ.

Nhiều người dân trên địa bàn trước đây khó tìm được việc làm ngoài làm nông, nay trở thành công nhân công ty, có lương hàng tháng. Em Đinh Thị Hương, dân tộc Mường ở xã Thượng Long, công nhân bộ phận tô màu, công ty TNHH GY Việt Nam tâm sự rằng, đi làm ở đây có lương ổn định, tốt hơn làm nông nghiệp.

Ông Gao Zi Cheng - Giám đốc công ty TNHH GY Việt Nam cho biết: Xác định còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng việc đầu tư nhà máy sản xuất về vùng nông thôn miền núi như Yên Lập đang là một hướng đi có lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động, bởi nguồn lao động phổ thông rất dồi dào, họ muốn ly nông nhưng không ly hương. Vừa giúp người lao động có việc làm, cải thiện cuộc sống, vừa giúp địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Giám đốc công ty TNHH GY Việt Nam Gao Zi Cheng kiểm tra các sản phẩm.

Người lao động khi vào công ty sẽ được đào tạo trực tiếp với thời gian nhất định, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Các chế độ phúc lợi xã hội được công ty quan tâm, chi trả kịp thời. Đặc biệt, công ty còn có chính sách thưởng nóng theo sản lượng từng ngày cho mỗi công nhân xuất sắc trong quá trình làm việc.

Giám đốc công ty Gao Zi Cheng khẳng định, việc chăm lo đời sống, môi trường làm việc cho người lao động vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của doanh nghiệp, làm sao để người lao động xem nơi làm việc như là một gia đình.

Tất cả các chế độ chính sách cho người lao động được công ty thực hiện đầy đủ, và có rất nhiều các chế độ khác để khuyến khích cho người lao động. Bên cạnh đó, công ty cũng rất chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, thu gom nước thảỉ và các phế phẩm từ nhựa.

Hiện nay, công ty đang gia công sản phẩm cho một đối tác tại Hải Phòng để xuất khẩu sang Hồng Kông, với đơn hàng ổn định đến hết năm 2026. Trong thời gian tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu trực tiếp, đồng thời mở rộng nhà xưởng thêm khoảng 10.000m2, tạo thêm việc làm ổn định cho khoảng 600 lao động địa phương.

Ngọc Tuấn