Cụm số 12 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng: Khẳng định sức mạnh đoàn kết trong vận hội mới

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và đông đảo Nhân dân của 11 xã thuộc Cụm số 12 gồm: Mai Châu, Đà Bắc, Mai Hạ, Cao Sơn, Bao La, Tiền Phong, Pà Cò, Đức Nhàn, Tân Mai, Quy Đức và Tân Pheo trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, tri ân công đức các Vua Hùng.

Đoàn đại biểu và Nhân dân 11 xã thuộc Cụm số 12 thành kính dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Giữa không gian linh thiêng của đất trời Nghĩa Lĩnh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, hoa, lễ vật, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Thay mặt đoàn đại biểu và Nhân dân trong cụm, đồng chí Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Mai Châu, Cụm trưởng Cụm số 12 - Chủ lễ dâng hương đã đọc lời tri ân, báo công lên anh linh các Vua Hùng.

Lời tri ân khẳng định: Dù trải qua nhiều biến dịch của lịch sử, từ vùng đất Châu Mai Đà xưa đến khi được tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của người con vùng cao vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tạo nền tảng vững chắc để các địa phương đồng lòng xây dựng quê hương.

Trước anh linh tổ tiên, đoàn đại biểu đã báo cáo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của 11 xã trong năm qua. Dù bước đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với nhiều yêu cầu mới, song dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các xã trong Cụm số 12 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đến nay, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa được giữ vững; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao rõ rệt.

Đặc biệt, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới bền vững.

Trước anh linh các Vua Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Cụm số 12 nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Tiên Rồng, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Cán bộ và Nhân dân 11 xã quyết tâm nâng cao năng lực, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng toàn tỉnh xây dựng Phú Thọ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đinh Vũ